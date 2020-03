Delmenhorst. Wegen Corona hat das Delmenhorster Amtsgericht Verhandlungen abgesagt, Öffnungszeiten reduziert und Einlassbedingungen verschärft – doch eilige und unaufschiebbare Angelegenheiten sollen trotzdem behandelt werden. Trotzdem schränkt sich der Gerichtsbetrieb in den kommenden Wochen ein.

