An der Nähmaschine sitzt Sonja Antons auch in diesen Tagen der Corona-Krise. Jetzt produziert sie Schutzmasken. Foto: Kathrin Walter

Delmenhorst. In normalen Zeiten ist die Delmenhorsterin Sonja Antons in ihrem Geschäft am Schweinemarkt auf Mode spezialisiert. Jetzt näht die Schneiderin hinter verschlossenen Türen Schutzmasken.