Delmenhorst. Die Kreuzung Syker Straße/ Bremer Straße/ Norderhamer Straße bekommt eine neue Asphaltdecke und wird dafür zwei Wochen lang gesperrt. In dieser Zeit ändern sich die Routen einiger Buslinien.

Die Kreuzung wird von Donnerstag, 26. März, bis Mittwoch, 8. April, gesperrt. Die Delbus-Linien 201, 214, 204 und 212 werden in dieser Zeit umgeleitet.

In beiden Richtungen entfallen die Haltestellen Syker Straße, Otto-Jenzok-Straße und Museum. Stadteinwärts sind die Haltestellen Am Fuhrenkamp und Heinrich Straße betroffen. Die Linien 204, 201 und 214 halten ersatzweise an den Haltestellen Bremer Feld, Rosengarten, und Lange Straße.