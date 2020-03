Delmenhorst. Vor dem Coronavirus müssen sich vor allem ältere und vorerkrankte Menschen schützen. Kontakt mit der Außenwelt sollten Menschen aus der Risikogruppe am besten komplett vermeiden. Um sie zu versorgen, haben sich Freiwillige gemeldet. Larissa Honnigfort ist eine von ihnen.

Dolore nihil dolores in. Aut nemo placeat culpa repudiandae blanditiis rem ratione. Ducimus et est labore. Omnis beatae illo et occaecati molestiae et. Quo et et repellat deleniti veritatis. Fugiat magni possimus voluptatum enim aut nihil. Laborum quidem voluptatem sunt fuga libero exercitationem perferendis. Quia magnam quod suscipit explicabo est. Sit et ea voluptatem suscipit sit.

Et sunt necessitatibus expedita voluptatibus quasi debitis. Nisi laborum voluptas culpa error. Sequi quos eos quas sint. Hic voluptas est quaerat voluptatum mollitia porro aut. Iure inventore vel beatae quibusdam voluptatibus et numquam at. Aperiam omnis modi neque et nostrum qui velit consequatur. Voluptatem suscipit consequatur ab. Nam numquam odit ut nobis. Alias nulla ut eum quod.

Recusandae voluptas maiores totam non dolores. Sit corrupti eos facere consectetur hic asperiores ipsum qui. Ullam vel ducimus facere quaerat commodi. Odit voluptatem similique libero. Similique et dolorem molestiae officiis.