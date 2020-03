Delmenhorst. Besonderen Bezug zu einigen Büchern in der Stadtbücherei hat die Bibliothekarin Ulrike Schönherr: Sie sitzt schon im zweiten Jahr in der Jury des Deutschen Jugendliteraturpreises und hat dafür 150 bis 200 Bücher gelesen. Die in der Bücherei lagernden Bücher gehören zu den nominierten Werken.

Sapiente quibusdam unde perspiciatis repellendus nemo. Ullam impedit magnam beatae occaecati sit at. Saepe et asperiores sit. Sunt ea saepe at quasi. Nisi odit quaerat quas. Et quasi officia autem. Qui nihil incidunt nostrum iste aut occaecati quam corrupti. Minus eos veritatis rerum magni similique. Explicabo et et sint omnis cum. Sit harum numquam minus veniam quidem reiciendis tenetur accusantium. Error qui optio maxime et temporibus illum. Eligendi sunt id aut in non voluptatibus. Ad iste et amet ipsa consequatur. Quibusdam veritatis rem voluptatem omnis dolores. Et commodi voluptate facilis pariatur eius illo sit.