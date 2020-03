Delmenhorst. Rest- und Biomüll werden weiterhin im Delmenhorster Stadtgebiet abgefahren, doch andere Bereiche der Entsorgung werden ab Montag, 23. März, ausgesetzt. Dies betrifft auch die Containerstationen.

Alles zwingend Notwendige bleibt

Um alle zwingend notwendigen Bereiche während der Corona-Krise aufrechtzuerhalten, werden die Stadtwerke Delmenhorst (SWD) ab Montag, 23. März, in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung einige Leistungen bei der Entsorgung nicht mehr erbringen. SWD-Geschäftsführer Hans-Ulrich Salmen sagte dieser Zeitung:

„Wir werden umfangreiche Maßnahmen umsetzen.“

So wird die Abfallwirtschaft Delmenhorst (ADG) unter dem Dach der Stadtwerke ab Montag ihre Containerstationen an der Lemwerderstraße, am Burggrafendamm und an der Steller Straße bis auf Weiteres nicht mehr öffnen. Lediglich an der Steller Straße wird es einen Notdienst geben, wo Personen einzeln Zutritt bekommen, die Gefahr- und Schadstoffe wie Farben oder Asbest zeitnah loswerden müssen.

Abfuhr von Sperrmüll ausgesetzt

Ebenso wird vom Montag an im Stadtgebiet kein Altpapier und kein Sperrmüll mehr abgefahren. Neue Termine für die Sperrmüllabfuhr können laut Stadtwerke-Chef erst wieder vereinbart werden, „wenn sich die Lage beruhigt hat“. Auch bereits vereinbarte Termine entfallen damit, sie seien bereits abgesagt worden.

Rest- und Biomüll sollen wie gewohnt regelmäßig abgeholt werden. Salmen sagte:

„Wir reduzieren in den anderen Bereichen, damit wir dies sicherstellen können.“

Um die Gas- und Wasserversorgung für Delmenhorst muss sich nach seinen Worten aktuell niemand Gedanken machen. Diese Bereiche liefen weitgehend automatisiert, für eventuelle Störfälle werde eine Bereitschaft vorgehalten.

Belegschaft in Teams aufgeteilt

Um auch in den kommenden Wochen zwingend notwendige Leistungen bei der Ver- und Entsorgung sicher erbringen zu können, haben die Stadtwerke große Teile ihrer 350-köpfigen Belegschaft in zwei Teams aufgeteilt. So soll der Infektionsschutz besser gesichert sein, eine möglich Infektionskette unterbrochen werden und damit der allgemeine Schutz der Mitarbeiter besser gewährleistet sein.

Laut Salmen wechseln sich die Teams im Wochenrhythmus ab. Die einen arbeiten, die anderen bleiben zuhause. Das Vorgehen umreißt er mit den Worten:

„Was in der einen Woche an Überstunden aufgebaut wird, wird in der anderen abgebaut.“

Systemrelevante Leitungen einzelner Bereiche arbeiteten bereits im Homeoffice.

Die neuen Maßnahmen können laut Salmen mitunter zu Verzögerungen bei den Leistungen der Stadtwerke führen. Rest- und Biomülltonne sollten dennoch zur gewohnten Zeit an den Straßenrand gestellt werden. Das Entsorgungspersonal sei aufgefordert, Abstand zu wahren und einzufordern, jeder andere sollte sich genauso verhalten.

Weiter im Service erreichbar

Wenn Bürger in diesen Wochen Missstände entdecken, etwa den Ausfall von Straßenbeleuchtung, können sie sich laut Salmen wie gewohnt mit den Stadtwerken in Verbindung setzen. Die Verbindungen über Telefon oder E-Mail seien unverändert garantiert. Sie sind hier zu finden.