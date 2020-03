Ein Smiley für die Autofahrer, die sich an die Regeln halten. Symbolfoto: Bremenkamp

Delmenhorst. Der Fachdienst Verkehr hat an der Stedinger Landstraße und an der Platanenstraße die ersten Geschwindigkeitsdisplays in Betrieb genommen. Die neuen Anlagen zeigen den vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmern ihre gefahrene Geschwindigkeit an.