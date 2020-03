Auch der Autohandel in Delmenhorst leidet unter der Corona-Krise CC-Editor öffnen

Mit rot-weißem Band wurde der Verkaufsbereich im Autohaus Engelbart abgesperrt. Seit Dienstag können Autos nur noch online gekauft werden. Foto: Autohaus Engelbart

Delmenhorst. Auch auf den Autohandel in Delmenhorst haben die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus enorme Auswirkungen. Seit gut einer Woche sind die Verkaufsflächen in den Autohäusern gesperrt, in den Werkstätten wird aber weitergearbeitet.