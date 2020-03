Wann die Grafttherme wieder komplett öffnet, steht zurzeit noch nicht fest. Archivfoto: Stefanie Jürgensen

Delmenhorst . Nach dem Brand am 12. Februar in einem Schaltraum im Keller laufen die Arbeiten in der Grafttherme. Doch wann die Therme wieder komplett öffnen kann, ist zurzeit unklar. Verzögerungen und Engpässe sind zurzeit nicht auszuschließen, heißt es von der Stadtwerkegruppe auf Nachfrage.