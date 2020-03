Delmenhorst. Die Öffnung von Banken und Sparkassen ist trotz des Erlasses des Landes weiterhin erlaubt. Trotzdem beginnen die ersten Regionalbanken in Delmenhorst, Ganderkesee und im Landkreis Oldenburg damit, ihre Öffnungszeiten einzuschränken oder Filialen ganz zu schließen.

