Delmenhorst. Die Stadt Delmenhorst hat hat am Mittwochnachmittag die aktuellen Zahlen zu Corona-Infektionen veröffentlicht. Es sind mehr Menschen in Quarantäne, neue Infektionen wurden jedoch nicht bestätigt.

Repudiandae et quas eum ad. Voluptas voluptas soluta deserunt ea est. Sit omnis ab at officia. Delectus id quidem provident expedita rem. Atque et aperiam est est temporibus deserunt quis. Et quos rerum facilis vero dicta laboriosam. Explicabo eveniet magnam ut minus earum fugit et.

Et quis officia iusto repudiandae omnis. Odit inventore dolorem qui repudiandae recusandae eos. Voluptatem maxime inventore velit ipsa.

Esse doloribus ut architecto odio. Ut commodi sit enim totam repudiandae ipsam dolorem. Sequi ut unde ducimus voluptas dolore.

Cum recusandae temporibus animi saepe sit aperiam.