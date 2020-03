In Delmenhorst und in den Landkreisen Oldenburg und Diepholz gibt es weitere Covid-19-Infektionen. Symbolfoto: imago images / MiS

Delmenhorst/Landkreis Oldenburg/Landkreis Diepholz. Die Stadt Delmenhorst hat hat am Dienstagnachmittag die aktuellen Zahlen zu Corona-Infektionen veröffentlicht. In Delmenhorst gibt es neuen Fälle. In den Landkreisen Oldenburg und Diepholz gibt es einen deutlichen Anstieg an Infektionen.