Nach dem Überfall an einem Kiosk in Delmenhorst konnte die Polizei vier Tatverdächtige festnehmen. Symbolfoto: Bundespolizei

Delmenhorst. Nach mehreren brutalen Raubüberfällen in Delmenhorst in den vergangenen zwei Wochen ist am Montag erneut ein Kiosk an der Berliner Straße überfallen worden. Dieses Mal konnte die Polizei vier Verdächtige festnehmen.