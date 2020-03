Delmenhorst. Ab sofort sind alle Gottesdienste, Konzerte und kirchlichen Veranstaltungen bis zum 19. April abzusagen. So soll die Ausbreitung des Coronavirus gehemmt werden. Aber: Beerdigungen sind nicht verschiebbar. Sie werden dafür im Ablauf eingeschränkt. Das betrifft auch alle anderen religiösen Gemeinschaften in Delmenhorst und umzu.

