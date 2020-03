Delmenhorst. Um die Ausbreitung des Coronavirus in Delmenhorst einzuschränken, haben öffentliche Einrichtungen ihren Betrieb eingestellt oder eingeschränkt. Das betrifft Bereiche vom Wasserturm über Jobcenter, VHS-Kurse bis hin zum Geburtstagsbesuch des Bürgermeisters.

