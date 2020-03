Für ihre Sonderausstellung zur Bedeutung des Vereinswesens für die Entwicklung der Stadt Delmenhorst hoffen Projektleiterin Sonja Küster und Dr. Carsten Jöhnk, Leiter des Nordwestdeutschen Museums für Industriekultur, auch auf die Unterstützung aktiver Vereine. Foto: Bettina Dogs-Prößler

Delmenhorst. Laut Statistik ist jeder zweite Deutsche Mitglied in einem Verein. Mehr als 600.000 sind bundesweit registriert, seit Jahrhunderten spielen sie für die gesellschaftliche Entwicklung unseres Landes eine große Rolle. Auch in Delmenhorst prägen bürgerliche Zusammenschlüsse seit dem späten Mittelalter das Leben in der Gemeinschaft. Mit einer Sonderausstellung anlässlich des 650. Jubiläums der Verleihung der Stadtrechte im kommenden Jahr will das Nordwestdeutsche Museum für Industriekultur jetzt herausstellen, wie Vereine das gesellschaftliche Miteinander in der Delmestadt seitdem mitgeprägt haben.