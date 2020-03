Christopher Oltmanns (v.li.), Christian Scherf und Christoph Rigbers vom Verein Round Table 91 Delmenhorst und dk-Verlagsleiter Thorsten Schulze stehen hinter der Glückshasen-Aktion. Foto: Marco Julius

Delmenhorst. Ein Schokohase, der zum Glückshasen wird: Der Round Table 91 Delmenhorst legt bereits zum vierten Mal eine große Osteraktion auf. „Sämtliche Erlöse spenden wir für den guten Zweck, das Geld geht an Projekte in Kita und Schulen in Delmenhorst und Umgebung“, sagt Round-Table-Präsident Christian Scherf.