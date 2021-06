Delmenhorst / Landkreis Oldenburg. Das Coronavirus hat große Auswirkungen auf das Leben in Delmenhorst, im Landkreis Oldenburg und in der Region. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu den aktuellen Regelungen.

Die Sieben-Tage-Inzidenzwerte in Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg haben sich im Mai und Juni positiv entwickelt. Nachdem der Landkreis Oldenburg die Corona-Regeln bereits Mitte Mai lockern konnte, konnte Delmenhorst zwei Wochen später mit den ersten Lockerungen nachziehen. Seit dem 31. Mai gilt in Niedersachsen der Corona-Stufenplan, der die Regeln für unterschiedliche Inzidenzbereiche bereithält und für Delmenhorst und den Landkreis Oldenburg weitere Lockerungen verspricht. Am 18. Juni wurde er überarbeitet. Unter anderem wurde die "Stufe 0" eingeführt, die ab dem 21. Juni für Kommunen mit einem stabilen Inzidenzwert unter 10 gilt. Zusätzlich neu eingeführt wurde eine Härtefallregelung, wenn Inzidenzsteigerungen klar abgrenzbar sind und epidemiologisch keinen Sprung in die nächste Stufe rechtfertigen.

Die Stufen staffeln sich wie folgt:

Stufe 0: 7-Tage-Inzidenz unter 10

Stufe 1: 7-Tage-Inzidenz unter 35

Stufe 2: 7-Tage-Inzidenz zwischen 35 und 50

Stufe 3: 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100

Um eine Stufe niedriger zu gelangen, bedarf es einer 7-Tage-Inzidenz für diesen Bereich, die fünf Werktage am Stück erreicht wird. Erreicht eine Stadt oder ein Landkreis drei Tage in Folge einen Inzidenzwert einer höheren Stufe, gelten wieder die Regeln der höheren Stufe. Bei einer stabilen Inzidenz über 100 greift die Bundesnotbremse.

Land Niedersachsen lockert Kontaktbeschränkungen

Wie die Niedersächsische Staatskanzlei am 18. Juni mitteilte, werden die Kontaktbeschränkungen im Land weiter gelockert. Am 19. Juni trat in Stufe 1 der Wegfall der Begrenzung der Kontaktbeschränkungen auf drei Haushalte in Kraft. In Kommunen mit einem stabilen Inzidenzwert zwischen 10 und 35 sind nun Treffen von bis zu 10 Personen aus bis zu 10 Haushalten zulässig (zuzüglich vollständig geimpfter und genesener Personen sowie dazugehörende Kinder unter 14 Jahren).

Diese Regeln gelten in Delmenhorst noch bis Dienstag, 22. Juni

Für Delmenhorst gelten seit 10. Juni die Regeln der Stufe 2, also die Regeln für eine 7-Tage-Inzidenz zwischen 35 und 50. Demnach gilt:

Kontaktbeschränkungen:



Privat und in der Öffentlichkeit – drinnen und draußen – darf sich ein Haushalt mit zwei weiteren Personen eines anderen Haushaltes treffen oder bis zu zehn Personen aus maximal drei Haushalten. Kinder bis einschließlich 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

Zusammenkünfte von bis zu zehn Kindern bis einschließlich 14 Jahren mit den Personen eines Haushalts sind zulässig (sogenannte Kindergeburtstags-Regel).



Vollständig Geimpfte und genesene Personen (max. sechs Monate nach Infektion) sind den negativ Getesteten gleichgestellt und haben dies durch entsprechende Bescheinigungen nachzuweisen. Bei Treffen mit anderen Personen werden sie nicht mitgezählt.



Szenario A als Regelfall

Mund-Nase-Bedeckung im Hort bei Kindern über 6 Jahre

Zweimal wöchentlich freiwillige Testung des Kita-Personals sowie Kinder über 3 Jahre

Szenario A (Präsenzunterricht) als Regelfall – laut Stadt Delmenhorst dürfen Schulen aber aus organisatorischen Gründen den Wechsel des Szenarios auf die kommende Woche (ab 14. Juni) verschieben

Mund-Nase-Bedeckung in gekennzeichneten Bereichen – im Unterricht ab SEK I

Zweimal wöchentlich Testung bei Lehrkräften und sonstigem Personal, Schülerinnen und Schülern



Geöffnet mit Hygienekonzept

Keine Testpflicht mehr

Zugangsbegrenzung: Unter 800 Quadratmeter Verkaufsfläche mindestens 10 Quadratmeter pro Person, über 800 Quadratmeter Verkaufsfläche 20 Quadratmeter pro Person

Medizinische Maske ist Pflicht

Geöffnet mit Hygienekonzept

Medizinische Maske

sofern keine durchgängige Mund-Nase-Bedeckung möglich, nur mit negativem Testnachweis

einmal wöchentlich Testpflicht für das Personal

Gastronomie, innen (ohne Clubs und Diskotheken):

geöffnet mit Hygienekonzept, sofern die Gäste sich ausschließlich an Tischen aufhalten

Maximal 50 Prozent Auslastung

Sperrstunde 23 Uhr

Zugang nur mit negativem Testnachweis

Maskenpflicht, solange nicht Sitzplatz eingenommen wird

Keine privaten geschlossenen Feiern

Gastronomie, außen (ohne Clubs und Diskotheken):

geöffnet mit Hygienekonzept, sofern die Gäste sich ausschließlich an Tischen aufhalten

keine generelle Testpflicht

Private geschlossene Feiern: maximal 50 Personen mit negativem Testnachweis

Maskenpflicht in Innenräumen, Medizinische Maske ausreichend

Sitzungen, Zusammenkünfte und Veranstaltungen:

In geschlossenen Räumen mit sitzendem Publikum maximal 100 Personen zulässig. Es gilt eine Testpflicht. Außer am Sitzplatz muss eine medizinische Maske getragen werden.

Unter freiem Himmel sind maximal 250 Personen zulässig, sofern diese sitzen. 100 sind es, wenn das Publikum zeitweise steht. Es gilt eine Testpflicht.

Religiöse Veranstaltungen:

Gottesdienste mit Hygienekonzept erlaubt

Drinnen: Maskenpflicht, solange nicht Sitzplatz eingenommen wurde, medizinische Maske

kein Gemeindegesang

Breitensport, innen (auch Fitnessstudios):

Sportanlagen geöffnet mit erhöhten Anforderungen an Hygienekonzept (Duschen/Umkleiden geschlossen)

Individualsportarten zulässig

Kontaktsport beschränkt auf max. 30 Personen, wobei Geimpfte/Genesene nicht mitzählen

Sonstige kontaktfreie Gruppenangebote in Abhängigkeit des Abstands (10 Quadratmeter pro Person oder zwei Meter Abstand)

Erwachsene sowie Trainer/Betreuer nur mit negativem Testnachweis

Zuschauerzahl beschränkt

Breitensport, außen:

Sportanlagen geöffnet mit erhöhten Anforderungen an Hygienekonzept (Duschen/Umkleiden geschlossen)

Individualsportarten im Rahmen der Kontaktbeschränkungen bzw. mit Abstand zulässig

Kontaktsport beschränkt auf max. 30 Personen, wobei Geimpfte/Genesene nicht mitzählen

Sonstige kontaktfreie Gruppenangebote in Abhängigkeit des Abstands (10 Quadratmeter pro Person oder zwei Meter Abstand)

Bei Kontaktsport: Erwachsene sowie Trainer/Betreuer nur mit negativem Testnachweis

Zuschauerzahl beschränkt

Freibäder geöffnet mit Hygienekonzept

Hallenbäder geschlossen für private Nutzung

Einzelnutzung von Hallenbädern zu Reha-Zwecken oder Trainingszwecken im Spitzensportbereich

Gruppenangebote (z.B. Schwimmunterricht, Reha) in Hallenschwimmbädern für bis zu 20 Personen, wobei Geimpfte und Genesene nicht mitzählen

Solarien und Saunen:

Solarien mit Hygienekonzept geöffnet, Saunen geschlossen

Zugang nur mit einem negativen Testnachweis

Solarien: Maskenpflicht, solange keine Bestrahlung stattfindet

Hochzeiten, Konfirmationen und Taufen:

Keine Beschränkung der Personenzahl bei der Zeremonie (soweit Abstand gewahrt ist)

Drinnen: Maskenpflicht, solange nicht Sitzplatz eingenommen wurde, medizinische Maske

kein Gemeindegesang

Beerdigungen:

Keine Beschränkung Personenzahl bei Trauerandacht/Gang zum Grab (soweit Abstand gewahrt ist)

Drinnen: Maskenpflicht, solange nicht Sitzplatz eingenommen wurde, medizinische Maske

kein Gemeindegesang

Theater, Konzerthäuser und Kinos:

Zugang nur mit negativem Testnachweis

Drinnen: Maskenpflicht, solange nicht Sitzplatz eingenommen wurde

Medizinische Maske ausreichend

Schachbrettbelegung mit einem reduzierten Abstand von einem Meter möglich, in geschlossenen Räumen nur mit Lüftungsanlage mit Frischluftzufuhr

Museen und Galerien:

geöffnet mit Hygienekonzept (Max. 75 Prozent Auslastung)

drinnen: Maskenpflicht, medizinische Maske ausreichend

Jahrmärkte, Volksfeste und Messen:

Geöffnet mit Hygienekonzept

Medizinische Maske

Kantinen und Mensen:

Drinnen und draußen geöffnet mit Hygienekonzept

Drinnen: Maskenpflicht, solange Sitzplatz nicht eingenommen ist

Medizinische Maske ausreichend

Diskotheken und Clubs:

geschlossen

Diese Regeln gelten in Delmenhorst ab Mittwoch, 23. Juni

Delmenhorst lag am 21. Juni den fünften Werktag in Folge unter einer Inzidenz von 35. Die Stadtverwaltung hat angekündigt, eine neue Allgemeinverfügung zu erlassen. Für Delmenhorst gelten damit voraussichtlich ab Mittwoch, 23. Juni, die Regeln der Stufe 1, also die Regeln für eine 7-Tage-Inzidenz zwischen 10 und 35. Demnach gilt:

Kontaktbeschränkungen:

Privat und in der Öffentlichkeit – drinnen und draußen – dürfen sich maximal zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten treffen. Kinder bis einschließlich 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Zusammenkünfte von bis zu zehn Kindern bis einschließlich 14 Jahren mit den Personen eines Haushalts sind zulässig (sogenannte Kindergeburtstags-Regel).

Geimpfte & Genesene:

Vollständig Geimpfte und genesene Personen (max. sechs Monate nach Infektion) sind den negativ Getesteten gleichgestellt und haben dies durch entsprechende Bescheinigungen nachzuweisen. Bei Treffen mit anderen Personen werden sie nicht mitgezählt.

Kita:

Szenario A als Regelfall

Keine Maskenpflicht

Zweimal wöchentlich freiwillige Testung des Kita-Personals sowie Kinder über 3 Jahre

Schule:

Szenario A (Präsenzunterricht) als Regelfall

Mund-Nase-Bedeckung in gekennzeichneten Bereichen

Zweimal wöchentlich Testung bei Lehrkräften und sonstigem Personal, Schülerinnen und Schülern

Einzelhandel:

Geöffnet mit Hygienekonzept

Keine Testpflicht

Medizinische Maske beim Einkaufen ist Pflicht

Keine Maskenpflicht mehr auf Kundenparkplätzen

Körpernahe Dienstleistungen:

Geöffnet mit Hygienekonzept

Medizinische Maske ist Pflicht

Keine wöchentliche Testpflicht mehr für das Personal

Gastronomie, innen (ohne Clubs und Diskotheken):

geöffnet mit Hygienekonzept

Keine Testpflicht

Maskenpflicht, solange nicht Sitzplatz eingenommen wird

Private, geschlossene Feiern mit bis zu 100 Personen möglich, wenn alle Erwachsenen einen negativen Test vorlegen können

Gastronomie, außen (ohne Clubs und Diskotheken):

geöffnet mit Hygienekonzept

keine Testpflicht

Private, geschlossene Feiern mit bis zu 100 Personen möglich, wenn alle Erwachsenen einen negativen Test vorlegen können

Maskenpflicht in Innenräumen, Medizinische Maske ausreichend

Indoor-Veranstaltungen:

Max. 500 Personen stationär genehmigungsfrei mit Hygienekonzept

ansonsten genehmigungspflichtig (dabei aber ab einer Kapazität von 1.700 Sitzplätzen max. 30 Prozent der Zuschauerplätze)

Maskenpflicht, so lange der Sitzplatz nicht eingenommen wurde

Religiöse Veranstaltungen:

Gottesdienste mit Hygienekonzept erlaubt

Drinnen: Maskenpflicht, solange nicht Sitzplatz eingenommen wurde, medizinische Maske

Gemeindegesang ist wieder erlaubt

Breitensport, innen (auch Fitnessstudios):

Sportanlagen mit Hygienekonzept geöffnet

Keine Maskenpflicht

Zuschauerzahl beschränkt

Breitensport, außen:

Sportanlagen mit Hygienekonzept geöffnet.

Keine MNB

Zuschauerzahl beschränkt

Schwimmbäder (innen und außen):

Geöffnet mit Hygienekonzept

Solarien und Saunen:

Geöffnet mit Hygienekonzept geöffnet

Keine Testpflicht

Solarien: Maskenpflicht, solange keine Bestrahlung stattfindet



Hochzeiten, Konfirmationen und Taufen:

Keine Beschränkung der Personenzahl bei der Zeremonie (soweit Abstand gewahrt ist)

Drinnen: Maskenpflicht, solange nicht Sitzplatz eingenommen wurde, medizinische Maske

Gemeindegesang erlaubt

Anschließende Feier siehe Regeln für Gastronomie

Beerdigungen:

Keine Beschränkung Personenzahl bei Trauerandacht/Gang zum Grab (soweit Abstand gewahrt ist)

Drinnen: Maskenpflicht, solange nicht Sitzplatz eingenommen wurde, medizinische Maske

Gemeindegesang erlaubt

Anschließende Feier siehe Regeln für Gastronomie



Theater, Konzerthäuser und Kinos:

Geöffnet mit Hygienekonzept

Drinnen: Maskenpflicht, solange nicht Sitzplatz eingenommen wurde, Medizinische Maske

Schachbrettbelegung mit einem reduzierten Abstand von 1m möglich, in geschlossenen Räumen nur mit Lüftungsanlage mit Frischluftzufuhr

Museen und Galerien:

Geöffnet mit Hygienekonzept

Drinnen: Maskenpflicht, medizinische Maske

Jahrmärkte, Volksfeste und Messen:

Geöffnet mit Hygienekonzept

Medizinische Maske

Kantinen und Mensen:

Geöffnet mit Hygienekonzept

Drinnen: Maskenpflicht, solange Sitzplatz nicht eingenommen ist

Medizinische Maske ausreichend

Diskotheken und Clubs:

Geöffnet mit Hygienekonzept

Personenbegrenzung auf 50% der zulässigen Personenkapazität des Betriebs

Zugang nur mit negativem Testnachweis

Maskenpflicht, solange nicht Sitzplatz eingenommen wird

Landkreis Oldenburg ab 21. Juni in Stufe 0

Für den Landkreis Oldenburg gelten ab Montag, 21. Juni die Regeln der neuen Stufe 0, also die Regeln für eine stabile 7-Tage-Inzidenz zwischen 0 und 10. Der Landkreis kündigte an, die entsprechende Allgemeinverfügung rückwirkend zu erlassen.

Treffen drinnen oder draußen:

In Stufe 0 dürfen sich max. 25 Personen drinnen beziehungsweise 50 Personen draußen ohne Maske und Abstandsregeln treffen. Kinder unter 14 sowie vollständig Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt.

Private geschlossene Feiern, wie Geburtstage, Hochzeitsfeiern oder Fußball-Abende über diese Anzahl hinaus sind zulässig, wenn der Verantwortliche sicherstellt, dass alle Erwachsenen einen negativen Testnachweis vorlegen können.

Kita:

Szenario A als Regelfall

Keine Maskenpflicht

Zweimal wöchentlich freiwillige Testung des Kita-Personals sowie Kinder über 3 Jahre

Schule:

Szenario A (Präsenzunterricht in voller Klassenstärke)

Mund-Nase-Bedeckung in gekennzeichneten Bereichen

Zweimal wöchentlich Testung bei Lehrkräften und sonstigem Personal, Schülerinnen und Schülern

Einzelhandel und Baumärkte:

Geöffnet mit Hygienekonzept

Keine Testpflicht

Medizinische Maske beim Einkaufen ist Pflicht

Keine Maskenpflicht mehr auf Kundenparkplätzen

Keine Maskenpflicht mehr auf Wochenmärkten

Gastronomie (innen):

Geöffnet mit Hygienekonzept

Maskenpflicht, solange nicht Sitzplatz eingenommen wird

Private geschlossene Feiern: keine zahlenmäßige Begrenzung, ab 25 Personen nur mit negativem Testnachweis

Keine Abstandspflicht, keine Maskenpflicht

Gastronomie (außen):

Geöffnet mit Hygienekonzept

Maskenpflicht, solange nicht Sitzplatz eingenommen wird

Private geschlossene Feiern: keine zahlenmäßige Begrenzung, ab 50 Personen nur mit negativem Testnachweis

Keine Abstandspflicht, keine Maskenpflicht

Diskotheken, Bars und Clubs:

Geöffnet mit Hygienekonzept

Zugang nur mit negativem Testnachweis

Keine Abstandspflicht, keine Maskenpflicht

Religiöse Veranstaltungen:

Gottesdienste mit Hygienekonzept erlaubt

Drinnen: Maskenpflicht, solange nicht Sitzplatz eingenommen wurde, medizinische Maske

Gemeindegesang ist erlaubt

Veranstaltungen, Kinos, Theater, Konzerthäuser:

Mit Hygienekonzept (außer bei durch Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Zusammenkünften)

Wenn mehr als 25 Personen drinnen bzw. 50 draußen, gelten Abstand und drinnen Maskenpflicht, solange der Sitzplatz nicht eingenommen wurde

Schachbrettbelegung möglich, in geschlossenen Räumen nur mit Lüftungsanlage mit Frischluftzufuhr

Kein Abstand und keine Maskenpflicht, wenn stattdessen vom Zuschauer ein negativer Testnachweis gefordert wird

Ab 1000 Personen genehmigungspflichtig

Breitensport (auch Fitnessstudios):

Sportanlagen mit Hygienekonzept geöffnet

Keine Maskenpflicht

Zuschauerzahl beschränkt

Zoos und botanische Gärten:

Geöffnet mit Hygienekonzept

Drinnen: Maskenpflicht

Museen und Gedenkstätten:

Geöffnet mit Hygienekonzept

Im Innenbereich besteht Maskenpflicht

Freizeitparks:

Geöffnet mit Hygienekonzept

Im Innenbereich besteht Maskenpflicht

Schwimmbäder:

Geöffnet mit Hygienekonzept

Touristische Busreisen:

Mit Hygienekonzept möglich

Wahlmöglichkeit im Hygienekonzept: drinnen durchgängige Maskenpflicht auch im Sitzen, dafür muss kein Abstand eingehalten werden oder Einhaltung des Abstands, dafür Maskenpflicht nur, solange der SItzplatz nicht eingenommen wurde

Anforderungen gelten nicht für touristische Busreisen mit Startpunkt außerhalb Niedersachsens

Beherbergung:

Geöffnet mit Hygienekonzept

Hotelgastronomie nach Regelungen Gastronomie mit Essensservice

Negativer Test nur bei Anreise nötig

Covid-19-Diagnose

Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte telefonisch seinen Hausarzt oder den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116117 kontaktieren. Die Mediziner klären am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und ein Test notwendig ist.

Corona-Impfungen in Delmenhorst

Die Impfungen gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 sind in Delmenhorst angelaufen. Das Delmenhorster Corona-Impfzentrum in der Wehrhahnhalle hat am 11. Februar den Betrieb aufgenommen.

Hotline für Fragen zur Corona-Impfung

Das Land Niedersachsen hat eine Hotline zur Corona-Impfung und zur Vergabe von Impfterminen eingerichtet. Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, ihre Fragen rund um die Covid-19-Impfung mit einem Anruf unter der Telefonnummer (0800) 9988665 zu klären. Die Hotline ist montags bis samstags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr erreichbar. An Feiertagen ist die Hotline geschlossen. Im Internet können Impftermine hier vereinbart werden.

Testzentren in Delmenhorst

In den Testzentren und Teststationen können sich Bürgerinnen und Bürger einmal wöchentlich kostenlos auf Infektion mit dem Coronavirus testen lassen.

Die Standorte der Testzentren:

DRK-Testzentrum Graftwiesen

Am Stadtbad 2

27753 Delmenhorst

Telefon: (04221) 9842666

Termin buchen unter: delmenhorst-wird-getestet.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag: 9 bis 18 Uhr

DRK-Testzentrum Zurbrüggen

Zurbrüggen-Center in Hasport

Seestraße 7

27755 Delmenhorst

Telefon: (04221) 9842666

Termin buchen unter: delmenhorst-wird-getestet.de

Öffnungszeiten:

Montag: 7.30 bis 18 Uhr

Dienstag bis Freitag: 8 bis 18 Uhr

Samstag: 9 bis 18 Uhr

Testzentrum EcoCare (ab 26. April)

Bremer Straße 106

27751 Delmenhorst

Termin buchen unter: buergertest.ecocare.center oder über die EcoCare-App im App-Store (iOS)

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag: 9 bis 19 Uhr

Testzentrum Delmenhorst

City-Point (Betreiber: Samuel Jakob)

Lange Straße 96-97

27749 Delmenhorst

Telefon: (04221) 4571801

Termin buchen unter: www.testzentrum-delmenhorst.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 9 bis 19 Uhr

Samstag und Sonntag: 10 bis 14 Uhr

Testzentrum Delmenhorst Laborkreis

Betreiber: Markus Berlik

Mühlendamm 5

27749 Delmenhorst

Termin buchen unter: www.laborkreis.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 8 bis 18 Uhr

Samstag: 8 bis 15 Uhr

Testzentrum GVO

Obi-Markt

Reinersweg 20

27751 Delmenhorst

Termin buchen unter: www.testedichschnell.de/gvo-delmenhorst

Öffnungszeiten:

Montag bis Mittwoch: 11 bis 16 Uhr

Donnerstag: 15 bis 18 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 16 Uhr

DRK-Testzentrum Schierenbeck

Gastronomie Schierenbeck

Bremer Straße 327

27751 Delmenhorst

Telefon: (04221) 9842666

Termin buchen unter: delmenhorst-wird-getestet.de

Öffnungszeiten:

Montag: 7 bis 11 Uhr und 15 bis 19 Uhr

Mittwoch: 8 bis 11 Uhr und 15 bis 19 Uhr

Freitag: 8 bis 16 Uhr

Testzentrum Vitaminpunkt

Am Donneresch 33

27751 Delmenhorst

Keine Terminvereinbarung nötig

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 9.30 bis 18 Uhr

Samstag: 10 bis 16 Uhr

Testzentrum CoCare

Lange Straße 28

27749 Delmenhorst

Telefon: (0173) 6338367

Termin buchen unter: www.cocare-testzentrum.de/standort-delmenhorst

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag: 9 bis 18 Uhr

Drive-in-Testzentrum Eventschnelltest

Aral-Tankstelle (Betreiber: Marco Tienz)

Stedinger Straße 174

27753 Delmenhorst

Telefon: (0177) 9280310

www.eventschnelltest.de

Keine Terminvereinbarung nötig

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 7 bis 11 Uhr und 17 bis 21 Uhr

Samstag und Sonntag: 9 bis 13 Uhr und 17 bis 21 Uhr

Feiertage: 9 bis 21 Uhr durchgehend

Teststation-Kostenlos Deichhorst-Center

Konrad-Adenauer-Allee 1

27753 Delmenhorst

Termin buchen unter: www.teststation-kostenlos.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag: 9 bis 18 Uhr

Sonn- und Feiertag: 9 bis 15 Uhr

Teststation-Kostenlos Netto-Markt

Syker Straße 38

27751 Delmenhorst

Termin buchen unter: www.teststation-kostenlos.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag: 9 bis 18 Uhr

Sonn- und Feiertag: 9 bis 15 Uhr

Schnelltests in Arztpraxen

Außer in den Testzentren sind Corona-Schnelltests auch an verschiedenen anderen Stellen möglich, unter anderem in einigen Arztpraxen und Apotheken.

Welche Arztpraxen in Delmenhorst Corona-Schnelltests anbieten, können Interessierte unter www.arztauskunft-niedersachsen.de sehen. Bei den Suchkriterien können der Ort sowie in dem Feld „Besonderheiten“ die Option „Corona-Schnelltest“ ausgewählt werden. Die Liste der Arztpraxen wird laut der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) sukzessive erweitert

Teststationen im Landkreis Oldenburg

Im Landkreis Oldenburg gibt mehrere Stationen, an denen Corona-Schnelltests durchgeführt werden. Diese befinden sich unter anderem hier:

Dötlingen: Haus der Generationen, Schulweg 2b, 27801 Neerstedt (Johanniter-Unfall-Hilfe)

Ganderkesee: Drive-in am Festplatz, Raiffeisenstraße, 27777 Ganderkesee (Deutsches Rotes Kreuz)

Großenkneten: TSV-Vereinsheim, Hageler Straße 2a, 26197 Großenkneten (Johanniter-Unfall-Hilfe)

Harpstedt: SG Harpstedt, Auf dem Koems, 27243 Harpstedt (Malteser Hilfsdienst)

Hatten: Rettungswache Sandkrug, Bümmersteder Straße 4, 26209 Hatten (Malteser Hilfsdienst)

Hude: Alte Retttungswache, Parkstraße 53, 27798 Hude (Deutsches Rotes Kreuz)

Wardenburg: Bürgerhaus, Am Everkamp 3a, 26203 Wardenburg (Johanniter-Unfall-Hilfe)

Wildeshausen: Alte Feuerwache, Huntestraße 47, 27793 Wildeshausen (Malteser Hilfsdienst)

Weitere Adressen von Teststationen und zum Kontakt zu den einzelnen Betreibern der Teststationen sind auf der Homepage des Landkreises angegeben.

Delmenhorster Bürgertelefon eingerichtet

Die Stadtverwaltung hat ein Bürgertelefon eingerichtet. Unter Telefon (04221) 99-2271 können Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen zum Thema Coronavirus stellen. Das Bürgertelefon ist montags bis donnerstags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr und freitags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr erreichbar. Per E-Mail ist das Bürgertelefon unter buergertelefon.corona@delmenhorst.de zu erreichen.

Weiteren Maßnahmen in Delmenhorst

Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen ist grundsätzlich einzuhalten.

Das Josef-Hospital Delmenhorst (JHD) hat die bislang aufgrund der Corona-Pandemie geltenden Besuchsregeln gelockert. Seit dem 29. Mai erhalten vollständig Geimpfte (Impfbuch und Ausweisdokument erforderlich) sowie Covid-Genesene mit einer Impfung (letzter positiver PCR-Test oder Quarantänenachweis und Impfbuch mit Ausweisdokument erforderlich) ohne einen zusätzlichen Test Zugang zum JHD. Die Regelungen gelten nur bei in der EU zugelassenen Impfstoffen. Zutritt gibt es 15 Tage nach der Impfung (Datum der Impfung plus 15 Tage). Die Besuchszeiten sind täglich auf den Zeitraum von 11 bis 16 Uhr beschränkt. Grundsätzlich gilt: Es hat nur ein Besucher pro Patient Zugang. Zudem sind alle Hygieneregeln (sogenannte AHA-Regeln) unverändert strikt einzuhalten.

Rathaus und Verwaltung: Das Rathaus und die städtischen Einrichtungen sind trotz der Corona-Pandemie grundsätzlich weiterhin erreichbar. Damit bleibt den Bürgerinnen und Bürgern der Zugang zu den Dienstleistungsangeboten der Fachdienste erhalten. Bereits vereinbarte Termine bleiben bestehen. Neben dem Rathaus sind auch das Stadthaus sowie beispielsweise das Bürgerbüro und die Kfz-Zulassungsstelle im City-Center zu den regulären Öffnungszeiten für die Bürger da. Wer das Bürgerbüro oder die Kfz-Zulassungsstelle besuchen möchte, muss dafür online einen Termin vereinbaren. Wenn Anliegen jedoch per E-Mail oder telefonisch geklärt werden können, sollte davon Gebrauch gemacht werden. Dementsprechend ist die Stadtverwaltung weiterhin auch per Telefon, E-Mail oder Post erreichbar.

Müllentsorgung: Haus- und Biomüll sowie Altpapier, Gelbe Säcke und Altglas werden wie gewohnt und wie im Abfallkalender aufgeführt abgeholt. Auch die Sammlung von Sperrmüll findet wieder statt. Die Bürger müssen eine Sperrgutabholung schriftlich beantragen.

Höhere Bußgelder bei Verstößen gegen Corona-Regeln: Verstöße gegen die Corona-Verordnungen stellen Ordnungswidrigkeiten dar und können mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden. Der Bußgeldkatalog bietet den niedersächsischen Kommunen eine Orientierung, wie mit Verstößen gegen die Verordnung umgegangen werden soll. Für die Kontrolle und die Verhängung von Bußgeldern sind die Ordnungsämter der Kommunen und die Polizei zuständig.