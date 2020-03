Delmenhorst / Landkreis Oldenburg. Das Coronavirus hat große Auswirkungen auf das Leben in Delmenhorst, Landkreis Oldenburg und der Region. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu Infizierten, Schutzmaßnahmen, Ausfällen und Absagen.

Verdachtsfälle und Infizierte: Das Coronavirus ist mittlerweile bei mehreren in Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg wohnhaften Personen nachgewiesen worden. In Delmenhorst gibt es aktuell fünf bestätigte Fälle, wobei eine Person die Stadt während der Infektion nicht betreten hat. Nur dieser Fall ist bisher beim Niedersächsischen Gesundheitsministerium erfasst. Die Stadt Delmenhorst hat über die vier weiteren Fälle informiert. Im Landkreis Oldenburg gibt es nach aktuellem Stand vier laborbestätigte Covid-19-Fälle. Im Landkreis Diepholz sind es 16 Fälle.

Maßnahmen: In Delmenhorst hat am Freitag, 13. März, ein Corona-Diagnostik-Zentrum seinen Betrieb aufgenommen. In der zentralen Einrichtung testet die KVN Patienten mit Corona-Verdacht. Grundsätzlich werden hier nur Menschen angenommen, die von ihrem Hausarzt zuvor angemeldet wurden. Patienten ohne Überweisung können nicht getestet werden. Menschen mit entsprechenden Symptomen sollen sich daher zunächst telefonisch mit ihrem Hausarzt in Verbindung setzen. Der Arzt klärt dann am Telefon ab, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt, und leitet die Patienten an das zuständige Testzentrum weiter. Aus diesem Grund wird auch der Standort des Zentrums nicht veröffentlicht.

Schulschließungen: Niedersachsen schließt von Montag, 16. März, an für vier Wochen alle Schulen, Kitas und Fachhochschulen. Das hat die Landesregierung beschlossen. Es wird eine Notfallbetreuung eingerichtet.

Bürgertelefon: Die Stadt Delmenhorst empfiehlt Bürgern, die in Sorge sind, sich mit Covid-19 infiziert zu haben, den Hausarzt zu kontaktieren. Alternativ stehe das Bürgertelefon des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes (Montag bis Donnerstag: 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr / Freitag: 8 bis 12 Uhr) unter der Nummer (0511) 4505555 zur Verfügung. Der Landkreis Oldenburg verweist zusätzlich auf die Nummer 116117, unter der der ärztliche Bereitschaftsdienst erreichbar ist. Das Bürgertelefon im Landkreis Diepholz ist unter der Nummer (05441) 9762020 zu erreichen ( Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr und Freitags 8 bis 12 Uhr.

Öffentliche Veranstaltungen: Die Ausbreitung des Coronavirus hat großen Einfluss auf das öffentliche Leben in unserer Region. Zahlreiche Veranstaltungen sind bereits abgesagt worden, darunter der Delmenhorster Autofrühling und der Delmenhorster Kramermarkt. Das Theater Kleines Haus hat seinen Betrieb vorübergehend komplett eingestellt. Auch in der Divarena wurden bereits Veranstaltungen abgesagt. Der Sportbetrieb in Delmenhorst, Landkreis Oldenburg und Umgebung ist nahezu vollständig zum Erliegen gekommen. Eine Übersicht über bereits abgesagte Veranstaltungen (sofern der Redaktion bekannt) finden Sie hier.

Öffentlicher Nahverkehr: Seit Freitag und bis auf Weiteres verkaufen Busfahrer im VBN-Gebiet keine Tickets mehr im Bus, um die Fahrerinnen und Fahrer vor einer Corona-Infektion zu schützen und den öffentlichen Nahverkehr dadurch sicherzustellen. Passagiere werden gebeten, Tickets per Smartphone-App, an Automaten oder in den Service-Centern zu kaufen. Die vordere Bustür bleibt zudem bis auf weiteres beim Einstieg geschlossen. Fahrgäste werden gebeten, die Fläche hinter dem Fahrerarbeitsplatz möglichst frei zu halten. Die Bürgerbusse in Ganderkesee und Wildeshausen werden ab Montag nicht mehr fahren.

Betretungsverbot: Für Rückkehrer aus Risikogebieten haben die Stadt Delmenhorst und der Landkreis Oldenburg eine Allgemeinverfügung erlassen. Menschen, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in Risikogebieten aufgehalten haben, dürfen für einen Zeitraum von 14 Tagen seit der Rückkehr unter anderem Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Pflegeheime und Hochschulen nicht betreten. Insgesamt sollten soziale Kontakte auf ein Minimum begrenzt werden. Das Jobcenter Delmenhorst hat am Freitag entschieden, dass Kundengespräche ab Montag, 16. März, telefonisch oder schriftlich erfolgen sollen. Ausnahme sind nicht vom Jobcenter abgesagte Termine. Diese sollen weiterhin stattfinden. In Notfällen dürfen Kunden nur noch den Eingangsbereich des Jobcenters betreten.