Delmenhorst / Landkreis Oldenburg. Das Coronavirus hat große Auswirkungen auf das Leben in Delmenhorst, im Landkreis Oldenburg und in der Region. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu den aktuellen Regelungen.

Neue Niedersächsische Verordnung ab 29. März

Deutschland kämpft weiter gegen zu hohe Infektionszahlen mit dem Coronavirus. Die aktuell geltenden Corona-Schutzmaßnahmen werden grundsätzlich bis zum 18. April verlängert. Darauf einigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer.

Auf Grundlage des Bund-Länder-Beschlusses vom 22. März wurde die Niedersächsische Corona-Verordnung angepasst. Die neue Niedersächsische Corona-Verordnung ist am Montag, 29. März, in Kraft getreten und ist bis zum 18. April gültig.

Demnach gelten in Niedersachsen neue Corona-Regeln – unter anderem bei den Kontaktbeschränkungen. Eine Zusammenkunft von Personen ist nur mit den Personen eines Haushalts und höchstens zwei Personen eines anderen Haushalts zulässig. Dabei sind Kinder dieser Personen bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren nicht einzurechnen. Auch nicht zusammenlebende Paare gelten als ein Haushalt. Kommunen mit hohen Inzidenzwerten können eigene Maßnahmen durchsetzen.

Grundsätzlich gilt über Ostern in ganz Niedersachsen: Unabhängig von der jeweiligen Inzidenz vor Ort sind in der Zeit vom 2. April 2021 bis zum Ablauf des 5. April 2021 auch tagsüber Ansammlungen von Personen in der Öffentlichkeit unzulässig, auch wenn die Personen das Abstandsgebot einhalten. Eine Ansammlung ist ein Zusammentreffen einer größeren Anzahl von Menschen im Freien oder in geschlossenen Räumen – unabhängig davon, ob die Ansammlung zufällig oder vorbereitet stattfindet und welchen Anlass oder Grund sie hat. Nicht unter das Ansammlungsverbot fallen beispielsweise Gottesdienste oder Warteschlangen vor Geschäften.

Notbremse und Ausgangssperren im Landkreis Oldenburg

Mit Inkrafttreten der Allgemeinverfügung am Donnerstag, 1. April gilt der gesamte Landkreis Oldenburg als sogenannte "Hochinzidenzkommune". Neben Ausgangssperren in den Gemeinden Großenkneten und Wardenburg sowie der Stadt Wildeshausen zwischen 21 und 5 Uhr gelten für den gesamten Landkreis Oldenburg auch folgende verschärfte Regelungen der Corona-Verordnung:

Ab 1. April gilt wieder die 1-plus-1-Regel (ein Haushalt plus eine Person), dabei werden jüngere Kinder bis einschließlich 6 Jahre nicht mitgezählt.

(ein Haushalt plus eine Person), dabei werden jüngere Kinder bis einschließlich 6 Jahre nicht mitgezählt. Das Terminshopping (Click-and-Meet) ist nicht mehr möglich. Die Abholung bestellter Waren bleibt erlaubt (Click-and-Collect).

(Click-and-Meet) ist nicht mehr möglich. Die Abholung bestellter Waren bleibt erlaubt (Click-and-Collect). Museen, Ausstellungen und Galerien dürfen nicht öffnen.

dürfen nicht öffnen. Der Betrieb von Kindertageseinrichtungen und Kinderhorten ist ab dem 1. April 2021 untersagt; ausgenommen ist die Notbetreuung in kleinen Gruppen.

ist ab dem 1. April 2021 untersagt; ausgenommen ist die Notbetreuung in kleinen Gruppen. Der Schulbesuch ist an allen Schulen, auch der Graf-Anton-Günther-Schule (GAG) in Oldenburg, ab dem 1. April 2021 untersagt.

ist an allen Schulen, auch der Graf-Anton-Günther-Schule (GAG) in Oldenburg, ab dem 1. April 2021 untersagt. Jede Person, ausgenommen die Fahrerin/der Fahrer, hat ab dem 1. April 2021 in beruflich oder privat genutzten Fahrzeugen eine medizinische Maske zu tragen, wenn haushaltsfremde Personen mitfahren.

eine medizinische Maske zu tragen, wenn haushaltsfremde Personen mitfahren. Personen, die bei einem Corona-Schnelltest positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, haben ab Bekanntwerden des positiven Ergebnisses für einen Zeitraum von 14 Tagen, gezählt vom Tag der Entnahme des Abstrichs, eine häusliche Isolation einzuhalten. Es ist zudem unverzüglich ein PCR-Test zu veranlassen.

Delmenhorst ist bislang trotz mehrtägiger Überschreitung des kritischen Inzidenzwerts von 100 nicht zur Hochinzidenzkommune erklärt worden. Dementsprechend gelten in der kreisfreien Stadt bislang auch keine Verschärfungen der Corona-Maßnahmen.

Grundsätzlich gilt in Niedersachsen

Einzelhandel: Geschäfte für die Versorgung mit Lebensmitteln oder mit Gütern oder Dienstleistungen des täglichen Bedarfs sind geöffnet. Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte können seit dem 8. März bei Einhaltung von Hygieneauflagen und mit Kundenbegrenzung bundesweit wieder öffnen. In Niedersachsen sind Blumengeschäfte und Gartenmärkte bereits seit Mitte Februar wieder offen. Der sonstige Einzelhandel kann für sogenannte Terminshopping-Angebote öffnen („click and meet“). Die Zahl der Kunden ist begrenzt, eine vorherige Terminbuchung und Kontaktnachverfolgung sind notwendig. Bei dauerhaften Inzidenzwerten über 100 können die Kommunen die Lockerungen wieder kassieren und zurückgehen auf das Shopping per Vorbestellung und Abholung („click and collect“)



Betriebe für körpernahe Dienstleistungen sowie Fahr- und Flugschulen können unter strikter Einhaltung von Hygieneauflagen seit 8. März wieder öffnen. In diesen Bereichen ist jedoch ein tagesaktueller negativer Schnelltest des Kunden Voraussetzung.

Weitere Öffnungen anhand eines Stufenkonzepts: Bund und Länder haben weitere stufenweise Lockerungen der Corona-Beschränkungen bei guten Infektionszahlen beschlossen. So könnten schon bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 etwa Läden (Einkaufen mit Termin) und Museen unter Auflagen (Anmeldung und Kontaktnachverfolgung) wieder öffnen. Unterhalb einer 50er-Inzidenz soll dies deutlich leichter gehen. Auch kontaktfreier Sport soll in Gruppen mit bis zu zehn Personen dann wieder im Freien stattfinden dürfen. Zugleich gibt es eine Notbremse, die bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 eine Rückkehr zu den aktuell noch geltenden Maßnahmen vorsieht. Außengastronomie, Kinos, Theater, Konzert- und Opernhäuser können frühestens ab dem 22. März bei einer stabilen Inzidenz unter 50 wieder öffnen. Den Stufenplan mit den Öffnungsschritten gibt es hier.

Impfungen: Spätestens Anfang April sollen Corona-Schutzimpfungen auch bei niedergelassenen Haus- und Fachärzten angeboten werden. Arztpraxen, Impfzentren und mobile Impfteams sollen dann parallel impfen.

Schnelltests: Der Bund übernimmt ab 8. März die Kosten für einen Corona-Schnelltest pro Woche für jeden Bürger.

Weitere allgemeine Regeln:

Schulen, Kitas und Ferien: In Niedersachsen – und damit auch in Delmenhorst – haben die zweiwöchigen Osterferien begonnen. Danach, also ab dem 12. April, bleibt es laut dem Kultusministerium zunächst bei den bisherigen Maßnahmen für Kitas und Schulen: Präsenzunterricht im Wechselmodell (Szenario B) und Kinderbetreuung in Regelgruppengröße ohne Gruppenmischung sind dann möglich, wenn die Infektionslage es zulässt. Die auch für Delmenhorst geltenden Maßnahmen vom Land Niedersachsen gibt es hier im Überblick.

In Niedersachsen – und damit auch in Delmenhorst – haben die zweiwöchigen Osterferien begonnen. Danach, also ab dem 12. April, bleibt es laut dem Kultusministerium zunächst bei den bisherigen Maßnahmen für Kitas und Schulen: Präsenzunterricht im Wechselmodell (Szenario B) und Kinderbetreuung in Regelgruppengröße ohne Gruppenmischung sind dann möglich, wenn die Infektionslage es zulässt. Die auch für Delmenhorst geltenden Maßnahmen vom Land Niedersachsen gibt es hier im Überblick.

Medizinische Masken sind verpflichtend: Seit dem 25. Januar reichen keine einfachen Stoffmasken mehr, sondern medizinische Masken getragen werden müssen. In Niedersachsen gilt die Pflicht zum Tragen dieser folgenden Orten / in folgenden Situationen: In Supermärkten und auf Wochenmärkten, im Getränkehandel, in Apotheken, Sanitätshäusern und Drogerien sowie beim Optiker, in Banken und bei der Post. Außerdem im öffentlichem Personenverkehr, in Taxen, auf Fähren sowie in Bahnhöfen und an Haltestellen. Ab dem 13. Februar müssen sie auch bei Besuchen in Pflegeeinrichtungen sowie bei Präsenztreffen von Parteien oder Vereinen getragen werden. Die Maskenpflicht greift außerdem, wenn Tätigkeiten oder Dienstleistungen die Unterschreitung des Mindestabstandes von 1,5 Metern erfordern. Das gilt insbesondere in der Gesundheitsversorgung, der Pflege und bei körpernahen Dienstleistungen. Getragen werden müssen die Masken überdies in Arztpraxen und Gottesdiensten. Auch Masken der Kategorie KN95/N95 oder FFP2 dürfen getragen werden, diese höheren Standards sind aber nicht verpflichtend. Bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres, also bis zum 6. Geburtstag, sind Kinder von der Maskenpflicht ausgenommen. Für Kinder zwischen dem 6. und 15. Geburtstag reicht eine Mund-Nasen-Bedeckung aus Stoff

Seit dem 25. Januar reichen keine einfachen Stoffmasken mehr, sondern medizinische Masken getragen werden müssen. In Niedersachsen gilt die Pflicht zum Tragen dieser folgenden Orten / in folgenden Situationen: In Supermärkten und auf Wochenmärkten, im Getränkehandel, in Apotheken, Sanitätshäusern und Drogerien sowie beim Optiker, in Banken und bei der Post. Außerdem im öffentlichem Personenverkehr, in Taxen, auf Fähren sowie in Bahnhöfen und an Haltestellen. Ab dem 13. Februar müssen sie auch bei Besuchen in Pflegeeinrichtungen sowie bei Präsenztreffen von Parteien oder Vereinen getragen werden. Die Maskenpflicht greift außerdem, wenn Tätigkeiten oder Dienstleistungen die Unterschreitung des Mindestabstandes von 1,5 Metern erfordern. Das gilt insbesondere in der Gesundheitsversorgung, der Pflege und bei körpernahen Dienstleistungen. Getragen werden müssen die Masken überdies in Arztpraxen und Gottesdiensten. Auch Masken der Kategorie KN95/N95 oder FFP2 dürfen getragen werden, diese höheren Standards sind aber nicht verpflichtend. Bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres, also bis zum 6. Geburtstag, sind Kinder von der Maskenpflicht ausgenommen. Für Kinder zwischen dem 6. und 15. Geburtstag reicht eine Mund-Nasen-Bedeckung aus Stoff Alkoholverbot: Der Verkauf und die Abgabe aller alkoholischen Getränke zum direkten Verzehr in Gläsern, Bechern oder Einweggetränkebehältnissen sind untersagt. Diese Regelung gilt sowohl für den Außer-Haus-Verkauf als auch für den Einzelhandel und für alle privaten Bereiche.

Covid-19-Diagnose

Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte telefonisch seinen Hausarzt oder den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116117 kontaktieren. Die Mediziner klären am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und ein Test notwendig ist.

Corona-Impfungen in Delmenhorst

Die Impfungen gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 sind in Delmenhorst angelaufen. Das Delmenhorster Corona-Impfzentrum in der Wehrhahnhalle hat am 11. Februar den Betrieb aufgenommen.

Hotline für Fragen zur Corona-Impfung

Das Land Niedersachsen hat eine Hotline zur Corona-Impfung und zur Vergabe von Impfterminen eingerichtet. Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, ihre Fragen rund um die Covid-19-Impfung mit einem Anruf unter der Telefonnummer (0800) 9988665 zu klären. Die Hotline ist montags bis samstags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr erreichbar. An Feiertagen ist die Hotline geschlossen. Im Internet können Impftermine hier vereinbart werden.

Testzentren des DRK in Delmenhorst

Seit dem 18. März hat in Delmenhorst ein Schnelltestzentrum geöffnet, das vom Deutschen Roten Kreuz betreut wird. Dort können sich Bürgerinnen und Bürger einmal wöchentlich kostenlos auf Infektion mit dem Coronavirus testen lassen. Bei zusätzlichem Bedarf sind darüber hinaus auch Tests gegen Kostenerstattung möglich. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich. Dafür soll nach Angaben der Stadt die Internetseite www.delmenhorst-wird-getestet.de genutzt werden; dort werden alle freien Termine angezeigt und weitere Informationen zum Ablauf angegeben. Für die Terminbestätigung ist außerdem die Angabe einer Mobiltelefonnummer nötig. Nur wer über keinen Internetzugang verfügt, kann sich an die Telefonnummer (04221) 9842666 wenden. Das Testzentrum befindet sich an der Annenheider Straße 245a hinter der Freiwilligen Feuerwehr Süd im dortigen DRK-Schulungsgebäude. Geöffnet ist montags von 8 bis 13 Uhr, dienstags und donnerstags jeweils von 9 bis 12 Uhr sowie von 12.45 bis 18 Uhr, mittwochs und freitags jeweils von 13 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 18 Uhr.

Ab Freitag, 2. April, betreibt das DRK in Delmenhorst eine zweite Teststation auf den Graftwiesen.

Teststationen im Landkreis Oldenburg

Im Landkreis Oldenburg gibt es acht Stationen, an denen Corona-Schnelltests durchgeführt werden. Diese befinden sich hier:

Dötlingen: Haus der Generationen, Schulweg 2b, 27801 Neerstedt (Johanniter-Unfall-Hilfe)

Ganderkesee: Drive-in am Festplatz, Raiffeisenstraße, 27777 Ganderkesee (Deutsches Rotes Kreuz)

Großenkneten: TSV-Vereinsheim, Hageler Straße 2a, 26197 Großenkneten (Johanniter-Unfall-Hilfe)

Harpstedt: SG Harpstedt, Auf dem Koems, 27243 Harpstedt (Malteser Hilfsdienst)

Hatten: Rettungswache Sandkrug, Bümmersteder Straße 4, 26209 Hatten (Malteser Hilfsdienst)

Hude: Alte Retttungswache, Parkstraße 53, 27798 Hude (Deutsches Rotes Kreuz)

Wardenburg: Bürgerhaus, Am Everkamp 3a, 26203 Wardenburg (Johanniter-Unfall-Hilfe)

Wildeshausen: Alte Feuerwache, Huntestraße 47, 27793 Wildeshausen (Malteser Hilfsdienst)

Nähere Angaben zum Testen und zum Kontakt zu den einzelnen Betreibern der Teststationen sind auf der Homepage des Landkreises angegeben.

Delmenhorster Bürgertelefon eingerichtet

Die Stadtverwaltung hat ein Bürgertelefon eingerichtet. Unter Telefon (04221) 99-2271 können Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen zum Thema Coronavirus stellen. Das Bürgertelefon ist montags bis donnerstags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr und freitags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr besetzt. Per E-Mail ist das Bürgertelefon unter buergertelefon.corona@delmenhorst.de zu erreichen.

FFP2-Masken aus der Apotheke per Gutschein

Seit dem 6. Januar können über 60-Jährige und Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen FFP2-Schutzmasken nur noch gegen Abgabe eines Gutscheins bei den Apotheken abholen. Die erste Phase, in der sich diese zur Corona-Risikogruppe gehörenden Personen kostenlos drei FFP2-Masken abholen konnten, ist zu Ende. Alle Berechtigten erhalten zwei fälschungssichere Coupons für jeweils sechs Masken. Die Coupons werden von den Krankenkassen zugeschickt und können in den Apotheken eingelöst werden. Der erste Gutschein war bis zum 28. Februar gültig, der zweite Coupon kann bis 15. April eingelöst werden. Die Anspruchsberechtigten zahlen pro eingelöstem Coupon einen Eigenanteil von zwei Euro hinzu.

Generelle Testpflicht bei Flugeinreisen

Für Flugreisende aus dem Ausland gilt ab dem 30. März eine Corona-Testpflicht vor dem Abflug nach Deutschland. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme, um eine Ausbreitung des Virus durch Urlaubsreisen zu vermeiden. Die Coronavirus-Einreiseverordnung des Bundesgesundheitsministeriums wurde entsprechend geändert. Wer vor dem Abflug kein negatives Testergebnis vorlegen kann, darf nicht befördert werden. Flugreisende müssen den Corona-Test selbst bezahlen. Die neue Testpflicht gilt vorerst bis einschließlich 12. Mai.

Die weiteren Maßnahmen in Delmenhorst

Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen ist grundsätzlich einzuhalten.



In Delmenhorst ist die Maskenpflicht wegen der hohen Zahl der Neuinfektionen bis auf Weiteres ausgeweitet worden. In der Fußgängerzone in der Innenstadt sowie auf dem Rathausplatz und entlang der Bahnhofstraße muss täglich in der Zeit von 10 bis 18 Uhr ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Entsprechende Hinweisschilder wurden aufgestellt. Auf dem Gelände der Delmenhorster Wochenmärkte gilt ebenfalls eine Maskenpflicht. Auch alle Passanten, die dort nicht einkaufen, müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Daneben ist im Bahnhof, auf dessen Nord- und Südseite sowie dem gesamten ZOB-Gelände ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Diese Regelung gilt nicht nur für Reisende mit Bus und Bahn, sondern auch für Personen, die diese Bereiche lediglich passieren. Auch auf Kundenparkplätzen von Geschäften und Supermärkten gilt eine Maskenpflicht. Insassen von Kraftfahrzeugen haben vom Verlassen des Fahrzeugs bis zum erneuten Einsteigen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Für Radfahrer gilt dies vom Abstellen des Fahrrades bis zur Abfahrt. Fußgänger haben im Parkplatzbereich ebenfalls eine entsprechende Bedeckung zu tragen. Auch auf den Kinderspielplätzen im Stadtgebiet gilt für alle Begleitpersonen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Kinder bis zwölf Jahren sind davon ausgenommen. Polizei und Ordnungsamt kontrollieren die Einhaltung der Maskenpflicht. Wer aus gesundheitlichen Gründen keinen Mund-Nasen-Schutz an den vorgeschriebenen Orten tragen kann – beispielsweise Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen –, muss dies mit einem ärztlichen Attest oder einer vergleichbaren amtlichen Bescheinigung, zum Beispiel Schwerbehindertenausweis, nachweisen. Zudem sind die Betreiber des öffentlichen Personennahverkehrs dazu verpflichtet, stärker auf die Einhaltung der Maskenpflicht zu achten. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr. Auch bei Bewegung unter freiem Himmel, insbesondere bei Spaziergängen und Sport, ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes außerhalb der ausgewiesenen Gebiete nicht verpflichtend. Gesichtsvisiere sind dabei nicht als Mund-Nasen-Schutz ausreichend. Es müsse ein eng anliegendes Textil oder textilähnliches Material getragen werden, das die Ausbreitung von Tröpfchen beim Sprechen, Husten und Niesen verringert.

Gastronomie: Seit dem 2. November 2020 müssen sämtliche Gastronomie-Betriebe geschlossen bleiben. Erlaubt bleiben die Öffnung von Lieferdiensten sowie der Außer-Haus-Verkauf von Speisen.



Freizeit: Sämtliche Institutionen und Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung zuzuordnen sind, werden geschlossen. Dazu gehören unter anderem Theater, Kinos, Spielhallen, Wettannahmestellen, Schwimmbäder, Saunen und Prostitutionsstätten.

Hochzeiten und Beerdigungen: Trauungen, Trauerandachten und die Teilnahme am letzten Gang zur Grab- oder Beisetzungsstelle mit dem dortigen Aufenthalt sind laut Verordnung des Landes Niedersachsen unabhängig von der Zahl der teilnehmenden Personen zulässig, wenn sichergestellt ist, dass sämtliche Regeln durch Maßnahmen eines Hygienekonzepts eingehalten werden.

Kultur und Veranstaltungen: Sämtliche öffentliche Veranstaltungen sind bis auf Weiteres abgesagt.

Tourismus & Reisen: Touristische Reisen sind seit 2. November vorübergehend untersagt. Übernachtungen sind nur bei zwingend notwendigen Dienstreisen gestattet.

Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen: Wegen der überregionalen Corona-Fallzahlentwicklung gilt im Josef-Hospital Delmenhorst (JHD) ein generelles Besuchsverbot. Es gibt jedoch Ausnahmen für:

Angehörige, die einen Patienten besuchen, der lebensbedrohlich erkrankt ist

Angehörige von Patienten der Palliativstation

Begleitperson einer Schwangeren unter der Geburt

Vater, der sein Neugeborenes (und seine Partnerin) besucht

Eltern (oder sonstige enge Bezugspersonen) eines kranken Kindes

Begleitperson eines älteren, gebrechlichen, seh- oder gehbehinderten oder dementen Patienten

Dolmetscher

gerichtlich bestellte Betreuer

Für diese Ausnahmen ist die Besuchszeit zeitlich auf die Zeit zwischen 11 Uhr und 16 Uhr begrenzt. Ein absolutes Zutrittsverbot gilt für Kontaktpersonen mit bestätigen Corona-Fällen und für Besucher mit Atemwegsinfekten.

Schwangere und ihre Begleitperson müssen bei der Aufnahme im JHD einen Covid-Abstrich machen. Im Krankenhaus gilt Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Auch während der Geburt sollten die Patientinnen eine Maske tragen.

Rathaus und Verwaltung: Trotz des bundesweiten Lockdowns seit dem 16. Dezember sind das Delmenhorster Rathaus und die städtischen Einrichtungen grundsätzlich weiterhin erreichbar. Damit bleibt den Bürgerinnen und Bürgern der Zugang zu den Dienstleistungsangeboten der Fachdienste erhalten. Bereits vereinbarte Termine bleiben bestehen. Neben dem Rathaus sind auch das Stadthaus sowie beispielsweise das Bürgerbüro und die Kfz-Zulassungsstelle im City-Center zu den regulären Öffnungszeiten für die Bürger da. Wer das Bürgerbüro oder die Kfz-Zulassungsstelle besuchen möchte, muss dafür online einen Termin vereinbaren. Nur nach vorheriger Terminabsprache können die Bürger ihre Anliegen wieder vor Ort erledigen. Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten. Dazu zählt auch eine Mund-Nasen-Bedeckung. Da, wo ein persönlicher Kontakt stattfindet, ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht. Wenn Anliegen jedoch per E-Mail oder telefonisch geklärt werden können, sollte davon Gebrauch gemacht werden. Dementsprechend ist die Stadtverwaltung weiterhin auch per Telefon, E-Mail oder Post erreichbar.

Müllentsorgung: Haus- und Biomüll sowie Altpapier, Gelbe Säcke und Altglas werden wie gewohnt und wie im Abfallkalender aufgeführt abgeholt. Auch die Sammlung von Sperrmüll findet wieder statt. Die Bürger müssen eine Sperrgutabholung schriftlich beantragen.

Sport: Der Freizeit- und Amateursport auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen ist seit 2. November untersagt. Ausnahmen gelten für den Individualsport allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand. Schon zuvor waren bei jeglicher Sportausübung in Delmenhorst keine Zuschauer mehr zugelassen.

Höhere Bußgelder bei Verstößen gegen Corona-Regeln: Wer sich nicht an die vorgeschriebenen Corona-Regeln des Landes Niedersachsen hält, muss mit deutlich höheren Bußgeldern als bislang rechnen. Das geht aus dem Bußgeldkatalog hervor, der am 27. August in Kraft getreten ist. Demnach werden 100 bis 150 Euro fällig, wenn jemand keine Mund-Nasen-Bedeckung an Orten trägt, wo es vorgeschrieben ist – etwa in Bussen und Bahnen oder beim Einkaufen. Wer die Abstandsregeln nicht einhält, wird mit 100 bis 400 Euro bestraft.