Delmenhorst / Landkreis Oldenburg. Das Coronavirus hat große Auswirkungen auf das Leben in Delmenhorst, im Landkreis Oldenburg und in der Region. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu den aktuellen Regelungen.

Verschärfte Kontaktbeschränkungen im Dezember und Januar

Deutschland kämpft weiter gegen zu hohe Infektionszahlen mit dem Coronavirus. Bund und Länder haben bei ihren Beratungen am 2. Dezember beschlossen, die Ende November erlassenen Corona-Auflagen zur Eindämmung der Pandemie deutschlandweit bis zum 10. Januar 2021 zu verlängern. Zu Weihnachten und dem Jahreswechsel gelten gesonderte Regelungen.

Auf Grundlage des Bund-Länder-Beschlusses vom 25. November hatte das Land Niedersachsen die Corona-Verordnung angepasst. Die neue Niedersächsische Corona-Verordnung ist am 1. Dezember in Kraft getreten.

Folgende Maßnahmen gelten nach Angaben der Stadt Delmenhorst aktuell

Kontaktbeschränkungen : Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten sind seit dem 1. Dezember nur noch mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt. Kinder bis 14 Jahre sind hiervon ausgenommen. Alle Bürgerinnen und Bürger bleiben aufgerufen, jeden nicht notwendigen Kontakt zu vermeiden und möglichst zu Hause zu bleiben. Auch alle nicht zwingend erforderlichen beruflichen und privaten Reisen sind zu vermeiden.

Die direkten zwischenmenschlichen Kontakte sollen generell, wie schon bisher, auf fünf Personen aus zwei Haushalten beschränkt bleiben. Kinder unter 14 Jahren werden nicht eingerechnet. Eine gelten, also für den 24., den 25. und den 26. Dezember 2020. An diesen Weihnachtsfeiertagen dürfen sich treffen. Bei einem Zusammentreffen mit Freunden wird es auch an Weihnachten bei der Fünf-Personen-Regelung bleiben. Auch an gilt: , egal ob es sich um Angehörige oder Freunde handelt. Schulen und Ferien: Eltern können ihre Kinder bereits ab Montag, 14. Dezember vom Präsenzunterricht befreien lassen, damit weniger Kinder in den Klassen sitzen. Das hat das Land Niedersachsen am 10. Dezember entschieden. Aufgrund der weiterhin hohen Zahl an Neuinfektionen läuft der Unterricht an den Delmenhorster Schulen ohnehin mindestens bis zum Beginn der Weihnachtsferien in halber Klassenstärke und im Wechsel von Präsenzunterricht und Lernen zu Hause (Szenario B). Das geht aus der aktuellen Allgemeinverfügung der Stadt hervor.

Die bisherigen Regeln für das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung werden erweitert. So gilt künftig an allen Orten mit Publikumsverkehr in Innenstädten, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten, die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Auch vor Einzelhandelsgeschäften und auf Parkplätzen ist sie vorgeschrieben. In Arbeits- und Betriebsstätten ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen; dies gilt nicht am Platz, sofern ein Abstand von 1,5 Metern zu weiteren Personen sicher eingehalten werden kann. Groß- und Einzelhandel: Die Anzahl der sich in den Geschäften befindlichen Kunden wird begrenzt – bei einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern darf sich im Geschäft nur eine Person pro zehn Quadratmetern Verkaufsfläche befinden. Bei Einrichtungen mit einer größeren Fläche darf sich nur eine Person pro 20 Quadratmetern Verkaufsfläche im Geschäft befinden.

Covid-19-Diagnose

Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte telefonisch seinen Hausarzt oder den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116117 kontaktieren. Die Mediziner klären am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und ein Test notwendig ist.

Bis zum 4. Juni wurden im Delmenhorster Testzentrum der KVN 1509 Abstriche durchgeführt. Seitdem hat die Stadtverwaltung die aktuellen Zahlen nicht mehr veröffentlicht. Ende Juli wurde das Testzentrum geschlossen.



Telefonische Krankschreibungen wegen Erkältungsbeschwerden sind seit Montag, 19. Oktober, wegen der Corona-Lage wieder bundesweit möglich. Das beschloss der Gemeinsame Bundesausschusses im Gesundheitswesen (G-BA) am Donnerstag, 15. Oktober. Die Regelung soll zunächst bis zum Jahresende gelten. Patienten, die an leichten Atemwegserkrankungen leiden, können sich telefonisch bis zu sieben Kalendertage krankschreiben lassen.

Bürgertelefon eingerichtet

Die Stadtverwaltung hat – auch für das Wochenende – erneut ein Bürgertelefon eingerichtet. Unter der Telefonnummer (04221) 99-2271 können Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen zum Thema Coronavirus stellen. Das Bürgertelefon ist montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 16 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 10 bis 13 Uhr besetzt. Per E-Mail ist das Bürgertelefon unter buergertelefon.corona@delmenhorst.de zu erreichen.

Die Maßnahmen in Delmenhorst

Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen ist grundsätzlich einzuhalten.



In Delmenhorst ist die Maskenpflicht wegen der hohen Zahl der Neuinfektionen bis auf Weiteres ausgeweitet worden. In der Fußgängerzone in der Innenstadt sowie auf dem Rathausplatz und entlang der Bahnhofstraße muss täglich in der Zeit von 10 bis 18 Uhr ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Entsprechende Hinweisschilder wurden aufgestellt. Auf dem Gelände der Delmenhorster Wochenmärkte gilt ebenfalls eine Maskenpflicht. Auch alle Passanten, die dort nicht einkaufen, müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Daneben ist im Bahnhof, auf dessen Nord- und Südseite sowie dem gesamten ZOB-Gelände ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Diese Regelung gilt nicht nur für Reisende mit Bus und Bahn, sondern auch für Personen, die diese Bereiche lediglich passieren. Auch auf Kundenparkplätzen von Geschäften und Supermärkten gilt eine Maskenpflicht. Insassen von Kraftfahrzeugen haben vom Verlassen des Fahrzeugs bis zum erneuten Einsteigen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Für Radfahrer gilt dies vom Abstellen des Fahrrades bis zur Abfahrt. Fußgänger haben im Parkplatzbereich ebenfalls eine entsprechende Bedeckung zu tragen. Auch auf den Kinderspielplätzen im Stadtgebiet gilt für alle Begleitpersonen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Kinder bis zwölf Jahren sind davon ausgenommen. Polizei und Ordnungsamt kontrollieren die Einhaltung der Maskenpflicht. Wer aus gesundheitlichen Gründen keinen Mund-Nasen-Schutz an den vorgeschriebenen Orten tragen kann – beispielsweise Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen –, muss dies mit einem ärztlichen Attest oder einer vergleichbaren amtlichen Bescheinigung, zum Beispiel Schwerbehindertenausweis, nachweisen. Zudem sind die Betreiber des öffentlichen Personennahverkehrs dazu verpflichtet, stärker auf die Einhaltung der Maskenpflicht zu achten. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr. Auch bei Bewegung unter freiem Himmel, insbesondere bei Spaziergängen und Sport, ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes außerhalb der ausgewiesenen Gebiete nicht verpflichtend. Gesichtsvisiere sind dabei nicht als Mund-Nasen-Schutz ausreichend. Es müsse ein eng anliegendes Textil oder textilähnliches Material getragen werden, das die Ausbreitung von Tröpfchen beim Sprechen, Husten und Niesen verringert.

Schulen und Kitas: Aufgrund der weiterhin hohen Zahl an Neuinfektionen läuft der Unterricht an den Delmenhorster Schulen mindestens bis zum Beginn der Weihnachtsferien (letzter Schultag ist am 18. Dezember) in halber Klassenstärke und im Wechsel von Präsenzunterricht und Lernen zu Hause (Szenario B).

Eltern können ihre Kinder ab Montag, 14. Dezember vom Präsenzunterricht befreien lassen, damit weniger Kinder in den Klassen sitzen. Das hat das Land Niedersachsen am 10. Dezember entschieden.

Berufsschüler (duale Ausbildung), die keinen Blockunterricht haben, werden bereits seit dem 9. November im Szenario C unterrichtet. Das Lernen wurde vollständig nach Hause verlagert; die Lehrkräfte leiten an und kommunizieren regelmäßig mit ihren Schülern. Eine entsprechende Allgemeinverfügung der Stadt ist ebenfalls am 9. November in Kraft getreten.

Kindertagesstätten befinden sich im eingeschränkten Regelbetrieb. Dieses „Szenario B“ nach dem Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan besagt insbesondere, dass die Kinder nur noch in festen Gruppen betreut werden dürfen; offene Gruppenkonzepte sowie eine Durchmischung verschiedener Gruppen sind untersagt.

Gastronomie: Seit dem 2. November müssen sämtliche Gastronomie-Betriebe geschlossen bleiben. Erlaubt bleiben die Öffnung von Lieferdiensten sowie der Außer-Haus-Verkauf von Speisen.

Kosmetik und Körperpflege: Während Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe im Bereich der Körperpflege seit 2. November geschlossen werden, bleiben Friseure unter den bestehenden Auflagen zur Hygiene geöffnet. Medizinisch notwendige Behandlungen, zum Beispiel Physio-, Ergo und Logotherapien sowie Podologie/Fußpflege, bleiben weiter möglich.

Freizeit: Sämtliche Institutionen und Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung zuzuordnen sind, werden geschlossen. Dazu gehören unter anderem Theater, Kinos, Spielhallen, Wettannahmestellen, Schwimmbäder, Saunen und Prostitutionsstätten

Kultur und Veranstaltungen: Sämtliche Veranstaltungen sind abgesagt. Großveranstaltungen wurden bereits zuvor bis zum Jahresende untersagt.

Tourismus & Reisen: Touristische Reisen sind seit 2. November vorübergehend untersagt. Übernachtungen sind nur bei zwingend notwendigen Dienstreisen gestattet.

Hochzeiten und Beerdigungen: Für die Teilnahme an standesamtlichen Trauungen, Hochzeitsfeiern oder Beerdigungen sowie Feiern aus religiösen Anlässen gilt aufgrund der hohen Infektionszahlen aktuell eine Obergrenze von zehn Personen (aus zwei Haushalten oder enge Angehörige).

Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen: Wegen der überregionalen Corona-Fallzahlentwicklung gilt im Josef-Hospital Delmenhorst (JHD) ein generelles Besuchsverbot. Es gibt jedoch Ausnahmen für:

Angehörige, die einen Patienten besuchen, der lebensbedrohlich erkrankt ist

Angehörige von Patienten der Palliativstation

Begleitperson einer Schwangeren unter der Geburt

Vater, der sein Neugeborenes (und seine Partnerin) besucht

Eltern (oder sonstige enge Bezugspersonen) eines kranken Kindes

Begleitperson eines älteren, gebrechlichen, seh- oder gehbehinderten oder dementen Patienten

Dolmetscher

gerichtlich bestellte Betreuer

Für diese Ausnahmen ist die Besuchszeit zeitlich auf die Zeit zwischen 11 Uhr und 16 Uhr begrenzt. Ein absolutes Zutrittsverbot gilt für Kontaktpersonen mit bestätigen Corona-Fällen und für Besucher mit Atemwegsinfekten.

Schwangere und ihre Begleitperson müssen bei der Aufnahme im JHD einen Covid-Abstrich machen. Im Krankenhaus gilt Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Auch während der Geburt sollten die Patientinnen eine Maske tragen.

Rathaus und Verwaltung: Seit Montag, 11. Mai, sind das Rathaus und die städtischen Einrichtungen wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Unter anderem sind das Stadthaus, das Bürgerbüro und die Kfz-Zulassungsstelle im City-Center wieder zu den regulären Öffnungszeiten für die Bürgerinnen und Bürger da. Mit vorheriger Terminabsprache können Anliegen dann wieder vor Ort erledigt werden. Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten. Dazu zählt auch eine Mund-Nasen-Bedeckung. Die Stadtbücherei wurde bis voraussichtlich Ende November geschlossen, damit die Mitarbeiter das Gesundheitsamt bei der Eindämmung des Coronavirus helfen können.

Sport: Der Freizeit- und Amateursport auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen ist seit 2. November untersagt. Ausnahmen gelten für den Individualsport allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand. Schon zuvor waren bei jeglicher Sportausübung in Delmenhorst keine Zuschauer mehr zugelassen.

Obergrenze für Neuinfektionen: Bund und Länder haben in ihrem Beschluss vom 6. Mai eine Obergrenze für Corona-Neuinfektionen vereinbart. Demnach müssen Regionen Lockerungen zurücknehmen, wenn es in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt innerhalb von sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gibt. Gemessen an der Einwohnerzahl von Delmenhorst bedeutet das: Sollten binnen einer Woche mehr als 41 Neuinfektionen in der Stadt bestätigt werden, kommt es zu strikteren Beschränkungen. Das ist seit 8. Oktober der Fall.



Höhere Bußgelder bei Verstößen gegen Corona-Regeln: Wer sich nicht an die vorgeschriebenen Corona-Regeln des Landes Niedersachsen hält, muss mit deutlich höheren Bußgeldern als bislang rechnen. Das geht aus dem Bußgeldkatalog hervor, der am 27. August in Kraft getreten ist. Demnach werden 100 bis 150 Euro fällig, wenn jemand keine Mund-Nasen-Bedeckung an Orten trägt, wo es vorgeschrieben ist – etwa in Bussen und Bahnen oder beim Einkaufen. Wer die Abstandsregeln nicht einhält, wird mit 100 bis 400 Euro bestraft.

Finanzielle Unterstützung angekündigt

Für die von den temporären Schließungen erfassten Unternehmen, Betriebe, Selbständige, Vereine und Einrichtungen kündigt der Bund an, eine außerordentliche Wirtschaftshilfe zu gewähren, um sie für finanzielle Ausfälle zu entschädigen. Der Erstattungsbetrag beträgt 75 Prozent des entsprechenden Umsatzes des Vorjahresmonats für Unternehmen bis 50 Mitarbeiter, womit die Fixkosten des Unternehmens pauschaliert werden. Die Prozentsätze für größere Unternehmen werden nach Maßgabe der Obergrenzen der einschlägigen beihilferechtlichen Vorgaben ermittelt. Die Finanzhilfe soll ein Finanzvolumen von bis zu 10 Milliarden haben.