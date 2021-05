Delmenhorst / Landkreis Oldenburg. Das Coronavirus hat große Auswirkungen auf das Leben in Delmenhorst, im Landkreis Oldenburg und in der Region. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu den aktuellen Regelungen.

Auf der Grundlage des am 22. April geänderten Infektionsschutzgesetzes des Bundes hat die Stadt Delmenhorst am Freitag, 23. April, eine neue Allgemeinverfügung zum Umgang mit der Corona-Pandemie erlassen. Sie trat am Samstag, 24. April, in Kraft.

Danach gelten im gesamten Delmenhorster Stadtgebiet die Maßnahmen nach Paragraf 28b Absatz 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes.

Das bedeutet unter anderem: Strenge Kontaktbeschränkungen und nächtliche Ausgangsbeschränkungen (von 22 bis 5 Uhr).

In den allgemein- und berufsbildenden Schulen in Delmenhorst ist ab Freitag, 21. Mai wieder für alle Jahrgänge Präsenzunterricht im Wechselmodell („Szenario B“) möglich. Nach Angaben der Stadtverwaltung können in den Kindertagesstätten wieder alle Kinder in festen Gruppen und Räumen (eingeschränkter Regelbetrieb) betreut werden.

Terminshopping mit negativem Corona-Test ist in Delmenhorst seit Mittwoch, 19. Mai, wieder möglich.

Neue Lockerungen für Geimpfte und Genesene

Seit Sonntag, 9. Mai sind für vollständig geimpfte und genesene Personen neue Lockerungen in Kraft getreten. Geimpfte und genesene Menschen dürfen sich seitdem unbeschränkt mit anderen treffen dürfen. Sie werden bei Zusammenkünften nicht mehr mitgezählt. Auch sollen sie in vielen Bereichen des Alltags Erleichterungen erfahren. So müssen sie zum Beispiel keine negativen Schnelltest-Ergebnisse mehr vorlegen, wo sie von Ungeimpften gefordert werden.

Folgende Regeln gelten in Delmenhorst:

Strikte Kontaktbeschränkungen: Angehörige eines Haushalts dürfen sich nur noch mit einer weiteren Person treffen.

Angehörige eines Haushalts dürfen sich nur noch mit einer weiteren Person treffen. Nächtliche Ausgangsbeschränkungen: In Delmenhorst gelten aktuell Ausgangsbeschränkungen in der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr. Draußen aufhalten dürfen sich nur Personen, die „begründete Ausnahmen“ geltend machen können – etwa zwingende berufliche Gründe oder Notfälle. Joggen und Spaziergänge sind bis Mitternacht erlaubt.

In Delmenhorst gelten aktuell Ausgangsbeschränkungen in der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr. Draußen aufhalten dürfen sich nur Personen, die „begründete Ausnahmen“ geltend machen können – etwa zwingende berufliche Gründe oder Notfälle. Joggen und Spaziergänge sind bis Mitternacht erlaubt. Geschäfte müssen schließen – bis auf die Geschäfte des täglichen Bedarfs. Öffnen dürfen Wochenmärkte, Lebensmittelgeschäfte, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Stellen des Zeitungsverkaufs, Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte und Gartenmärkte und der Großhandel. Sie dürfen nur ihr übliches Sortiment verkaufen. Im Einzelhandel ist unabhängig von der Inzidenz das Abholen bestellter Waren („Click & Collect“ ) sowie bei einer Inzidenz unter 150 das Einkaufen mit negativem Test und Terminbuchung („Click & Meet“) weiterhin möglich. Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie die Gastronomie dürfen nicht öffnen.

müssen schließen – bis auf die Geschäfte des täglichen Bedarfs. Öffnen dürfen Wochenmärkte, Lebensmittelgeschäfte, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Stellen des Zeitungsverkaufs, Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte und Gartenmärkte und der Großhandel. Sie dürfen nur ihr übliches Sortiment verkaufen. Im Einzelhandel ist unabhängig von der Inzidenz das Abholen bestellter Waren ) sowie das Einkaufen mit negativem Test und Terminbuchung weiterhin möglich. Freizeit- und sowie die dürfen nicht öffnen. Schulen & Kitas: In den allgemein- und berufsbildenden Schulen in Delmenhorst ist ab Freitag, 21. Mai wieder für alle Jahrgänge Präsenzunterricht im Wechselmodell („Szenario B“) möglich. Nach Angaben der Stadtverwaltung können in den Kindertagesstätten wieder alle Kinder in festen Gruppen und Räumen (eingeschränkter Regelbetrieb) betreut werden. Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht im Wechselmodell sind zwei anerkannte Schnelltests pro Woche sowohl für die Schüler als auch für die Lehrkräfte. Nur wer ein negatives Testergebnis hat, darf in die Schule kommen.

In den allgemein- und berufsbildenden Schulen in Delmenhorst ist ab Freitag, 21. Mai wieder für alle Jahrgänge Präsenzunterricht im Wechselmodell („Szenario B“) möglich. Nach Angaben der Stadtverwaltung können in den Kindertagesstätten wieder alle Kinder in festen Gruppen und Räumen (eingeschränkter Regelbetrieb) betreut werden. Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht im Wechselmodell sind zwei anerkannte Schnelltests pro Woche sowohl für die Schüler als auch für die Lehrkräfte. Nur wer ein negatives Testergebnis hat, darf in die Schule kommen. Arbeit: Im Infektionsschutzgesetz ist die Pflicht zum Homeoffice verankert. Arbeitgeber müssen dies anbieten, „wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen“. Ist kein Homeoffice möglich, müssen Arbeitgeber Corona-Tests anbieten.

Im Infektionsschutzgesetz ist die Pflicht zum Homeoffice verankert. Arbeitgeber müssen dies anbieten, „wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen“. Ist kein Homeoffice möglich, müssen Arbeitgeber Corona-Tests anbieten. Sport: Für Kinder im Alter bis 14 Jahren soll Sport in Gruppen weiter möglich sein.

Für Kinder im Alter bis 14 Jahren soll Sport in Gruppen weiter möglich sein. Rechte für Geimpfte: Seit dem 19. April sind Menschen mit vollständigem Impfschutz in Niedersachsen von Test- und Quarantäne-Pflichten befreit. Diese Regel greift zwei Wochen nach der Zweitimpfung. Die Impfung muss mit einem in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff erfolgt sein. Die vollständig abgeschlossene Corona-Schutzimpfung ist mit einem Impfausweis oder einer Impfbescheinigung zu dokumentieren.

Seit dem 19. April sind Menschen mit vollständigem Impfschutz in Niedersachsen von Test- und Quarantäne-Pflichten befreit. Diese Regel greift zwei Wochen nach der Zweitimpfung. Die Impfung muss mit einem in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff erfolgt sein. Die vollständig abgeschlossene Corona-Schutzimpfung ist mit einem Impfausweis oder einer Impfbescheinigung zu dokumentieren. Verkehr: Seit dem 24. April müssen Personen im Öffentlichen Personenverkehr bei einem Inzidenzwert über 100 FFP2-Masken tragen. Medizinische Masken reichen nicht mehr aus. Der Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen empfiehlt in Bussen und Bahnen grundsätzlich das Tragen von FFP2-Masken.

Weitere Lockerungen ab Pfingstsonntag in Sicht

Sollte der Inzidenzwert in Delmenhorst auch am Freitag, 22. Mai, noch unter 100 liegen, können voraussichtlich ab Pfingstsonntag weitere Lockerungen in Delmenhorst in Kraft treten. Damit würden die Maßnahmen der sogenannten Bundesnotbremse entfallen.

Lockerungen im Landkreis Oldenburg seit dem 10. Mai

Aufgrund eines konstanten Inzidenzwerts unter 100 hatder Landkreis Oldenburg die Auflösung der Bundesnotbremse und Lockerungen ab Montag, 10. Mai beschlossen. Diese Lockerungen betreffen:

Einzelhandel

Auch der über die notwendige Grundversorgung hinausgehende Einzelhandel kann wieder öffnen. In Geschäften bis zu einer Verkaufsfläche von 200 m² ist ein Einkauf nach vorheriger Terminvereinbarung möglich (Click and Meet). Der Zugang zu Geschäften mit mehr als 200 qm Verkaufsfläche ist nur mit Nachweis eines negativen Tests, einer vollständigen Impfung oder Genesung zulässig.

Mit Ausnahme notwendiger Grundversorgung (in der Folge aufgelistet) Zugang nur mit negativem Testnachweis.

Von der Testpflicht ausgenommen sind der Lebensmittelhandel, Wochenmärkte, landwirtschaftlicher Direktverkauf und Hofläden, Getränkehandel, Abhol- und Lieferdienste, Reformhäuser, Babyfachgeschäfte, Apotheken, Sanitätshäuser und Drogerien, Optikfachgeschäfte, Hörgeräteakustikfachgeschäfte, Orthopädiefachgeschäfte, Tankstellen und Autowaschanlagen, Kraftfahrzeug- oder Fahrrad-Werkstätten und der Reparaturwerkstätten für Elektronikgeräte, Banken und Sparkassen, Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsverkaufsstellen, Buchhandel, Tierbedarfshandel, Futtermittelhandel Verkaufsstellen für Schnittblumen, Topfblumen und Topfpflanzen sowie für Blumengestecke und Grabschmuck sowie des gärtnerischen Facheinzelhandels wie Gärtnereien, Gartencenter und Gartenmärkte, Brenn- und Heizstoffhandel, Brief- und Versandhandel und Verkaufsstellen von Fahrkarten für den Personenverkehr.

Körpernahe Dienstleistungen

Geöffnet mit Hygienekonzept.

Wenn durchgängig keine Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2 oder medizinische Maske) getragen werden kann nur mit negativem Testnachweis.

Gastronomiebetriebe mit Speiseangebot, ohne Bars, Discotheken, Clubs (draußen)

Die Außenbereiche von Gastronomiebetrieben (mit und ohne Speiseangebot) dürfen mit einem Hygienekonzept, das insbesondere hinreichende Abstände zwischen den einzelnen Tischen vorsieht, bis 23:00 Uhr geöffnet haben. Der Zugang ist nur mit einem negativen Testergebnis möglich, wenn nicht bereits eine vollständige Impfung oder eine Genesung nachgewiesen werden kann. Die Gäste müssen sich an Tischen aufhalten.

Schulen

Wechselunterricht in festen Gruppen, sogenanntes Szenario B, als Regelfall bis 7-Tage-Inzidenz von 165.

zweimal wöchentliche Testung Lehrkräfte und sonstiges Personal, Schülerinnen und Schüler.

keine Schulausflüge möglich.

Kinderbetreuung

der Wert für die Schließung der Kindertagesstätten ist ebenfalls neu geregelt. Die Schließung erfolgt zukünftig auch erst ab einer 7-Tage-Inzidenz von 165.

es gilt Szenario B

zweimal wöchentliche Testung Kita-Personal

Szenario B heißt:

besondere Hygieneanforderungen

die Kinder werden in der Regel in den Gruppen betreut, in denen sie auch aufgenommen wurden

die Betreuung findet in festen Gruppen statt, die sich nicht durchmischen dürfen

keine offenen und teiloffenen Gruppenangebote

keine gruppenübergreifend angebotenen Früh- und Spätdienste

Gemeinschaftsräume und Außengelände können durch unterschiedliche Gruppen genutzt werden, jedoch nicht zeitgleich

Private Treffen

Ein Haushalt plus zwei weitere Personen eines anderen Haushaltes, Kinder unter 14 Jahre frei, nicht zusammenlebende Paare gelten als ein Haushalt.

In öffentlichen Räumen: Erhöhter Standard der Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2 oder medizinische Maske)

Kinder- und Jugendhilfe

Geöffnet mit Hygienekonzept.

Betreuungsangebote für Gruppen von Kindern in Familienferienstätten, Familien- und Erwachsenenbildungsstätten, Mehrgenerationenhäusern und ähnlichen Einrichtungen: max. 50 Kinder.

Zweimal wöchentliche Testung Kinder und Jugendliche, tägliche Testung Personal.

Theater, Kinos und andere nicht auf Interaktion/ Kommunikation ausgelegte stationäre Veranstaltungen

Nur Draußen:

Geöffnet mit Hygienekonzept.

Nur Sitzveranstaltungen (mit Abstand) und maximal 250 Personen.

Zugang nur mit negativem Testnachweis.

Generell mit Mund-Nasen-Bedeckung-Pflicht (FFP2 oder medizinische Maske), solange nicht Sitzplatz eingenommen wird.

Museen, Galerien, Ausstellungen, Gedenkstätten, Zoos, Tierparks (drinnen & draußen)

Geöffnet mit Hygienekonzept (insb. Reduzierung Besucherzahl/ Größe Einrichtung, max. 50%).

Zugang nur mit negativem Testnachweis.Zoologische und botanische Gärten können bis zu einer 50-prozentigen Kapazitätsgrenze ohne Test besucht werden. Geöffnet werden können dann jedoch nur die Außenbereiche.

Drinnen: durchgängiges Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2 oder medizinische Maske).

Sport

Bis zu 35 Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren können draußen mit getesteten, geimpften oder genesen Betreuungspersonen wieder Kontaktsport treiben – auch Mannschaftssport! Getesteten, vollständig geimpften oder genesenen Erwachsenen ist immerhin kontaktfreier Sport in Gruppen draußen mit mindestens 2 m Abstand voneinander wieder möglich. Schwimmbäder können (nur) für die Erteilung von Schwimmunterricht und Schwimmkursen geöffnet werden. Unterrichtende und volljährige Teilnehmende müssen getestet sein, die Gruppen dürfen jenseits der Geimpften und Genesenen nicht mehr als 20 Personen umfassen. Solarien dürfen öffnen (sind aber natürlich kein Sport).

Quarantäne

Wenn ein Antigen-Schnelltest positiv ausfällt, muss sich die betroffene Person selbstständig und sofort in häusliche Quarantäne begeben und umgehend einen PCR-Test machen. Die Quarantäne gilt 14 Tage. Falls der PCR-Test negativ ausfällt, ist das Ergebnis dem Gesundheitsamt mitzuteilen. Die Quarantäne kann anschließend vom Gesundheitsamt aufgehoben werden.

Weitere allgemeine Regeln:

Erweiterte Maskenpflicht: An allen Orten mit Publikumsverkehr in Innenstädten, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten, gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Auch vor Einzelhandelsgeschäften und auf Parkplätzen ist sie vorgeschrieben. In Arbeits- und Betriebsstätten ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen; dies gilt nicht am Platz, sofern ein Abstand von 1,5 Metern zu weiteren Personen sicher eingehalten werden kann.

An allen Orten mit Publikumsverkehr in Innenstädten, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten, gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Auch vor Einzelhandelsgeschäften und auf Parkplätzen ist sie vorgeschrieben. In Arbeits- und Betriebsstätten ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen; dies gilt nicht am Platz, sofern ein Abstand von 1,5 Metern zu weiteren Personen sicher eingehalten werden kann. Medizinische Masken sind verpflichtend: Seit dem 25. Januar reichen keine einfachen Stoffmasken mehr, sondern medizinische Masken getragen werden müssen. In Niedersachsen gilt die Pflicht zum Tragen dieser folgenden Orten / in folgenden Situationen: In Supermärkten und auf Wochenmärkten, im Getränkehandel, in Apotheken, Sanitätshäusern und Drogerien sowie beim Optiker, in Banken und bei der Post. Außerdem im öffentlichem Personenverkehr, in Taxen, auf Fähren sowie in Bahnhöfen und an Haltestellen. Seit dem 13. Februar müssen sie auch bei Besuchen in Pflegeeinrichtungen sowie bei Präsenztreffen von Parteien oder Vereinen getragen werden. Die Maskenpflicht greift außerdem, wenn Tätigkeiten oder Dienstleistungen die Unterschreitung des Mindestabstandes von 1,5 Metern erfordern. Das gilt insbesondere in der Gesundheitsversorgung, der Pflege und bei körpernahen Dienstleistungen. Getragen werden müssen die Masken überdies in Arztpraxen und Gottesdiensten. Auch Masken der Kategorie KN95/N95 oder FFP2 dürfen getragen werden, diese höheren Standards sind aber nicht verpflichtend. Bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres, also bis zum 6. Geburtstag, sind Kinder von der Maskenpflicht ausgenommen. Für Kinder zwischen dem 6. und 15. Geburtstag reicht eine Mund-Nasen-Bedeckung aus Stoff

Seit dem 25. Januar reichen keine einfachen Stoffmasken mehr, sondern medizinische Masken getragen werden müssen. In Niedersachsen gilt die Pflicht zum Tragen dieser folgenden Orten / in folgenden Situationen: In Supermärkten und auf Wochenmärkten, im Getränkehandel, in Apotheken, Sanitätshäusern und Drogerien sowie beim Optiker, in Banken und bei der Post. Außerdem im öffentlichem Personenverkehr, in Taxen, auf Fähren sowie in Bahnhöfen und an Haltestellen. Seit dem 13. Februar müssen sie auch bei Besuchen in Pflegeeinrichtungen sowie bei Präsenztreffen von Parteien oder Vereinen getragen werden. Die Maskenpflicht greift außerdem, wenn Tätigkeiten oder Dienstleistungen die Unterschreitung des Mindestabstandes von 1,5 Metern erfordern. Das gilt insbesondere in der Gesundheitsversorgung, der Pflege und bei körpernahen Dienstleistungen. Getragen werden müssen die Masken überdies in Arztpraxen und Gottesdiensten. Auch Masken der Kategorie KN95/N95 oder FFP2 dürfen getragen werden, diese höheren Standards sind aber nicht verpflichtend. Bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres, also bis zum 6. Geburtstag, sind Kinder von der Maskenpflicht ausgenommen. Für Kinder zwischen dem 6. und 15. Geburtstag reicht eine Mund-Nasen-Bedeckung aus Stoff Alkoholverbot: Der Verkauf und die Abgabe aller alkoholischen Getränke zum direkten Verzehr in Gläsern, Bechern oder Einweggetränkebehältnissen sind untersagt. Diese Regelung gilt sowohl für den Außer-Haus-Verkauf als auch für den Einzelhandel und für alle privaten Bereiche.

Covid-19-Diagnose

Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte telefonisch seinen Hausarzt oder den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116117 kontaktieren. Die Mediziner klären am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und ein Test notwendig ist.

Corona-Impfungen in Delmenhorst

Die Impfungen gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 sind in Delmenhorst angelaufen. Das Delmenhorster Corona-Impfzentrum in der Wehrhahnhalle hat am 11. Februar den Betrieb aufgenommen.

Hotline für Fragen zur Corona-Impfung

Das Land Niedersachsen hat eine Hotline zur Corona-Impfung und zur Vergabe von Impfterminen eingerichtet. Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, ihre Fragen rund um die Covid-19-Impfung mit einem Anruf unter der Telefonnummer (0800) 9988665 zu klären. Die Hotline ist montags bis samstags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr erreichbar. An Feiertagen ist die Hotline geschlossen. Im Internet können Impftermine hier vereinbart werden.

Testzentren in Delmenhorst

In den Testzentren und Teststationen können sich Bürgerinnen und Bürger einmal wöchentlich kostenlos auf Infektion mit dem Coronavirus testen lassen.

Die Standorte der Testzentren:

DRK-Testzentrum Graftwiesen

Am Stadtbad 2

27753 Delmenhorst

Telefon: (04221) 9842666

Termin buchen unter: delmenhorst-wird-getestet.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag: 9 bis 18 Uhr

DRK-Testzentrum Zurbrüggen

Zurbrüggen-Center in Hasport

Seestraße 7

27755 Delmenhorst

Telefon: (04221) 9842666

Termin buchen unter: delmenhorst-wird-getestet.de

Öffnungszeiten:

Montag: 7.30 bis 18 Uhr

Dienstag bis Freitag: 8 bis 18 Uhr

Samstag: 9 bis 18 Uhr

Testzentrum EcoCare (ab 26. April)

Bremer Straße 106

27751 Delmenhorst

Termin buchen unter: buergertest.ecocare.center oder über die EcoCare-App im App-Store (iOS)

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag: 9 bis 19 Uhr

Testzentrum Delmenhorst

City-Point (Betreiber: Samuel Jakob)

Lange Straße 96-97

27749 Delmenhorst

Telefon: (04221) 4571801

Termin buchen unter: www.testzentrum-delmenhorst.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 9 bis 19 Uhr

Samstag und Sonntag: 10 bis 14 Uhr

Testzentrum Delmenhorst Laborkreis

Betreiber: Markus Berlik

Mühlendamm 5

27749 Delmenhorst

Termin buchen unter: www.laborkreis.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 8 bis 18 Uhr

Samstag: 8 bis 15 Uhr

Testzentrum GVO

Obi-Markt

Reinersweg 20

27751 Delmenhorst

Termin buchen unter: www.testedichschnell.de/gvo-delmenhorst

Öffnungszeiten:

Montag bis Mittwoch: 11 bis 16 Uhr

Donnerstag: 15 bis 18 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 16 Uhr

DRK-Testzentrum Schierenbeck

Gastronomie Schierenbeck

Bremer Straße 327

27751 Delmenhorst

Telefon: (04221) 9842666

Termin buchen unter: delmenhorst-wird-getestet.de

Öffnungszeiten:

Montag: 7 bis 11 Uhr und 15 bis 19 Uhr

Mittwoch: 8 bis 11 Uhr und 15 bis 19 Uhr

Freitag: 8 bis 16 Uhr

Testzentrum Vitaminpunkt

Am Donneresch 33

27751 Delmenhorst

Keine Terminvereinbarung nötig

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 9.30 bis 18 Uhr

Samstag: 10 bis 16 Uhr

Testzentrum CoCare

Lange Straße 28

27749 Delmenhorst

Telefon: (0173) 6338367

Termin buchen unter: www.cocare-testzentrum.de/standort-delmenhorst

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag: 9 bis 18 Uhr

Drive-in-Testzentrum Eventschnelltest

Aral-Tankstelle (Betreiber: Marco Tienz)

Stedinger Straße 174

27753 Delmenhorst

Telefon: (0177) 9280310

www.eventschnelltest.de

Keine Terminvereinbarung nötig

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 7 bis 11 Uhr und 17 bis 21 Uhr

Samstag und Sonntag: 9 bis 13 Uhr und 17 bis 21 Uhr

Feiertage: 9 bis 21 Uhr durchgehend

Teststation-Kostenlos Deichhorst-Center

Konrad-Adenauer-Allee 1

27753 Delmenhorst

Termin buchen unter: www.teststation-kostenlos.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag: 9 bis 18 Uhr

Sonn- und Feiertag: 9 bis 15 Uhr

Teststation-Kostenlos Netto-Markt

Syker Straße 38

27751 Delmenhorst

Termin buchen unter: www.teststation-kostenlos.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag: 9 bis 18 Uhr

Sonn- und Feiertag: 9 bis 15 Uhr

Schnelltests in Arztpraxen

Außer in den Testzentren sind Corona-Schnelltests auch an verschiedenen anderen Stellen möglich, unter anderem in einigen Arztpraxen und Apotheken.

Welche Arztpraxen in Delmenhorst Corona-Schnelltests anbieten, können Interessierte unter www.arztauskunft-niedersachsen.de sehen. Bei den Suchkriterien können der Ort sowie in dem Feld „Besonderheiten“ die Option „Corona-Schnelltest“ ausgewählt werden. Die Liste der Arztpraxen wird laut der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) sukzessive erweitert

Teststationen im Landkreis Oldenburg

Im Landkreis Oldenburg gibt es acht Stationen, an denen Corona-Schnelltests durchgeführt werden. Diese befinden sich hier:

Dötlingen: Haus der Generationen, Schulweg 2b, 27801 Neerstedt (Johanniter-Unfall-Hilfe)

Ganderkesee: Drive-in am Festplatz, Raiffeisenstraße, 27777 Ganderkesee (Deutsches Rotes Kreuz)

Großenkneten: TSV-Vereinsheim, Hageler Straße 2a, 26197 Großenkneten (Johanniter-Unfall-Hilfe)

Harpstedt: SG Harpstedt, Auf dem Koems, 27243 Harpstedt (Malteser Hilfsdienst)

Hatten: Rettungswache Sandkrug, Bümmersteder Straße 4, 26209 Hatten (Malteser Hilfsdienst)

Hude: Alte Retttungswache, Parkstraße 53, 27798 Hude (Deutsches Rotes Kreuz)

Wardenburg: Bürgerhaus, Am Everkamp 3a, 26203 Wardenburg (Johanniter-Unfall-Hilfe)

Wildeshausen: Alte Feuerwache, Huntestraße 47, 27793 Wildeshausen (Malteser Hilfsdienst)

Nähere Angaben zum Testen und zum Kontakt zu den einzelnen Betreibern der Teststationen sind auf der Homepage des Landkreises angegeben.

Delmenhorster Bürgertelefon eingerichtet

Die Stadtverwaltung hat ein Bürgertelefon eingerichtet. Unter Telefon (04221) 99-2271 können Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen zum Thema Coronavirus stellen. Das Bürgertelefon ist montags bis donnerstags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr und freitags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr erreichbar. Per E-Mail ist das Bürgertelefon unter buergertelefon.corona@delmenhorst.de zu erreichen.

Die weiteren Maßnahmen in Delmenhorst

Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen ist grundsätzlich einzuhalten.



In Delmenhorst ist die Maskenpflicht wegen der hohen Zahl der Neuinfektionen bis auf Weiteres ausgeweitet worden. In der Fußgängerzone in der Innenstadt sowie auf dem Rathausplatz und entlang der Bahnhofstraße muss täglich in der Zeit von 10 bis 18 Uhr ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Entsprechende Hinweisschilder wurden aufgestellt. Auf dem Gelände der Delmenhorster Wochenmärkte gilt ebenfalls eine Maskenpflicht. Auch alle Passanten, die dort nicht einkaufen, müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Daneben ist im Bahnhof, auf dessen Nord- und Südseite sowie dem gesamten ZOB-Gelände ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Diese Regelung gilt nicht nur für Reisende mit Bus und Bahn, sondern auch für Personen, die diese Bereiche lediglich passieren. Auch auf Kundenparkplätzen von Geschäften und Supermärkten gilt eine Maskenpflicht. Insassen von Kraftfahrzeugen haben vom Verlassen des Fahrzeugs bis zum erneuten Einsteigen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Für Radfahrer gilt dies vom Abstellen des Fahrrades bis zur Abfahrt. Fußgänger haben im Parkplatzbereich ebenfalls eine entsprechende Bedeckung zu tragen. Auch auf den Kinderspielplätzen im Stadtgebiet gilt für alle Begleitpersonen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Kinder bis zwölf Jahren sind davon ausgenommen. Polizei und Ordnungsamt kontrollieren die Einhaltung der Maskenpflicht. Wer aus gesundheitlichen Gründen keinen Mund-Nasen-Schutz an den vorgeschriebenen Orten tragen kann – beispielsweise Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen –, muss dies mit einem ärztlichen Attest oder einer vergleichbaren amtlichen Bescheinigung, zum Beispiel Schwerbehindertenausweis, nachweisen. Zudem sind die Betreiber des öffentlichen Personennahverkehrs dazu verpflichtet, stärker auf die Einhaltung der Maskenpflicht zu achten. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr. Auch bei Bewegung unter freiem Himmel, insbesondere bei Spaziergängen und Sport, ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes außerhalb der ausgewiesenen Gebiete nicht verpflichtend. Gesichtsvisiere sind dabei nicht als Mund-Nasen-Schutz ausreichend.

Tourismus & Reisen: Touristische Reisen sind seit 2. November vorübergehend untersagt. Übernachtungen sind nur bei zwingend notwendigen Dienstreisen gestattet.

Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen: Wegen der überregionalen Corona-Fallzahlentwicklung gilt im Josef-Hospital Delmenhorst (JHD) ein generelles Besuchsverbot. Es gibt jedoch Ausnahmen für:

Angehörige, die einen Patienten besuchen, der lebensbedrohlich erkrankt ist

Angehörige von Patienten der Palliativstation

Begleitperson einer Schwangeren unter der Geburt

Vater, der sein Neugeborenes (und seine Partnerin) besucht

Eltern (oder sonstige enge Bezugspersonen) eines kranken Kindes

Begleitperson eines älteren, gebrechlichen, seh- oder gehbehinderten oder dementen Patienten

Dolmetscher

gerichtlich bestellte Betreuer

Für diese Ausnahmen ist die Besuchszeit zeitlich auf die Zeit zwischen 11 Uhr und 16 Uhr begrenzt. Ein absolutes Zutrittsverbot gilt für Kontaktpersonen mit bestätigen Corona-Fällen und für Besucher mit Atemwegsinfekten.

Schwangere und ihre Begleitperson müssen bei der Aufnahme im JHD einen Covid-Abstrich machen. Im Krankenhaus gilt Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Auch während der Geburt sollten die Patientinnen eine Maske tragen.

Rathaus und Verwaltung: Das Rathaus und die städtischen Einrichtungen sind trotz der Corona-Pandemie grundsätzlich weiterhin erreichbar. Damit bleibt den Bürgerinnen und Bürgern der Zugang zu den Dienstleistungsangeboten der Fachdienste erhalten. Bereits vereinbarte Termine bleiben bestehen. Neben dem Rathaus sind auch das Stadthaus sowie beispielsweise das Bürgerbüro und die Kfz-Zulassungsstelle im City-Center zu den regulären Öffnungszeiten für die Bürger da. Wer das Bürgerbüro oder die Kfz-Zulassungsstelle besuchen möchte, muss dafür online einen Termin vereinbaren. Wenn Anliegen jedoch per E-Mail oder telefonisch geklärt werden können, sollte davon Gebrauch gemacht werden. Dementsprechend ist die Stadtverwaltung weiterhin auch per Telefon, E-Mail oder Post erreichbar.

Müllentsorgung: Haus- und Biomüll sowie Altpapier, Gelbe Säcke und Altglas werden wie gewohnt und wie im Abfallkalender aufgeführt abgeholt. Auch die Sammlung von Sperrmüll findet wieder statt. Die Bürger müssen eine Sperrgutabholung schriftlich beantragen.

Sport: Der Freizeit- und Amateursport auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen ist seit 2. November untersagt. Ausnahmen gelten für den Individualsport allein, zu zweit oder bei Kindern. Schon zuvor waren bei jeglicher Sportausübung in Delmenhorst keine Zuschauer mehr zugelassen.

Höhere Bußgelder bei Verstößen gegen Corona-Regeln: Die Stadt Delmenhorst appelliert an die Bevölkerung, die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, die Corona-bedingten Abstands- und Hygieneregeln sowie weitere Vorgaben wie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung einzuhalten. Die Stadt und die Polizei führen weiterhin strenge Kontrollen durch. Verstöße gegen die Corona-Verordnungen stellen Ordnungswidrigkeiten dar und können mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden. Der Bußgeldkatalog bietet den niedersächsischen Kommunen eine Orientierung, wie mit Verstößen gegen die Verordnung umgegangen werden soll. Für die Kontrolle und die Verhängung von Bußgeldern sind die Ordnungsämter der Kommunen und die Polizei zuständig.