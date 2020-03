Delmenhorst. Ein Tochterunternehmen der Blanke Management GmbH, die der Bremer Familie Zech gehört, hat die Spedition Mahlstedt aus Delmenhorst mit Wirkung zum 1. März 2020 erworben. Es wurden alle Mitarbeiter und der Fuhrpark übernommen.

