Delmenhorst. Als Vorbeugemaßnahme gegen eine mögliche Ansteckung mit dem Coronavirus stoppen mehrere städtische Verkehrsbetriebe den direkten Ticketverkauf beim Busfahrer. Unter anderem auch in Delmenhorst.

Die Regelung gelte von Freitag an «bis auf weiteres» unter anderem in Bremen, Bremerhaven, Delmenhorst und Oldenburg, sagte der Sprecher des Verkehrsverbundes Bremen Niedersachsen (VBN), Eckhard Spliethoff, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Passagiere würden gebeten, Tickets am Automaten oder über das Handy zu kaufen. Geschlossen bleibt ab Freitag zudem die Fronttür im Bus. Der Einstieg soll über die hinteren Türen erfolgen.

Es gehe darum, das Fahrpersonal zu schützen und die Mobilität möglichst lange aufrecht zu erhalten. Das gehe aber nur, wenn die Fahrerinnen und Fahrer nicht krank werden. Spliethoff gehe davon aus, dass die Regelung von allen in Frage kommenden rund 30 städtischen und privaten Verkehrsunternehmen im VBN übernommen werde.

Das VBN-Gebiet erstreckt sich von Emden bis Rotenburg (Wümme) sowie von Cuxhaven über Bremen bis Diepholz. Die Auswirkungen der Krise wegen des Coronavirus werden Spliethoff zufolge bei den Fahrgastzahlen zu spüren sein. Zahlen könne man frühestens in etwa einem Monat nennen.