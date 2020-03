Delmenhorst. Als bislang größte Publikumsveranstaltung ist aufgrund des Coronavirus am Donnerstag der Delmenhorster Autofrühling im April abgesagt worden. Ein Nachholtermin wird es aller Voraussicht nach nicht geben.

Im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus in Niedersachsen zeichnen sich immer deutlicher die Auswirkungen für das öffentliche Leben ab. Als größte Publikumsveranstaltung ist bislang am Donnerstag von der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg) der 14. Delmenhorster Autofrühling am 19. April mit erwarteten 25.000 Besuchern abgesagt worden.

Nachholtermin nicht geplant

"Bei dem Delmenhorster Autofrühling handelt es sich um eine Großveranstaltung im Innenstadtbereich, bei der eine besondere Nähe des Publikums untereinander gegeben ist", hebt die dwfg in einer Mitteilung zur Ansteckungsgefahr mit der durch den Virus verursachten Erkrankung Covid-19 hervor. Ein Nachholtermin für die Veranstaltung ist aktuell nicht geplant. „Der Delmenhorster Autofrühling findet traditionell im Frühjahr statt. Eine Verlegung in die Sommermonate oder gar in den Herbst, ist aus Veranstaltersicht problematisch. Auch aufgrund der Fülle des Veranstaltungskalenders ist es schwierig, einen adäquaten Ersatztermin zu finden“, teilt die dwfg mit.

