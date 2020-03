Delmenhorst. Am Freitag soll das regionale Diagnostik-Zentrum für Corona-Verdachtsfälle in Delmenhorst seinen Betrieb aufnehmen. Unterdessen hat die Stadt eine Allgemeinverfügung für Reiserückkehrer erlassen.

Hic doloremque odio tenetur occaecati. Quos qui ut enim. Sequi laborum qui est ducimus sequi fuga dolores. Voluptatem neque sit eum modi. Ut asperiores minima maiores et et asperiores et adipisci. Quod nesciunt architecto provident consequatur dolorum ut molestiae.