Adrian Mudder vor seiner großflächigen Wandmalerei, die direkt im Haus Coburg entstanden ist. Archivfoto: Marco Julius

Delmenhorst. Das Ende zweier Ausstellungen: Die Finissage der Ausstellungen „Pictures in my Pocket“ des in Delmenhorst aufgewachsenen Künstlers Adrian Mudder und der Ausstellung „Pia Pollmanns. Die Wege der Elisa Koch“ findet am kommenden Sonntag, 15 März, bis 17 Uhr in der Städtischen Galerie an der Fischstraße statt.