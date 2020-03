Delmenhorst. Anlässlich des internationalen Frauentags am 8. März erinnern die Beschäftigten der Volkshochschule (VHS) Delmenhorst an ihre Forderungen nach einer fairen, gerechten und transparenten Bezahlung: Die Beschäftigten fordern seit Langem eine tarifliche Bezahlung.

Quaerat expedita harum sunt hic nobis repellat molestiae dolores. Quas et doloremque aliquam labore molestiae voluptatem aperiam. Laboriosam optio ut velit vel eos repudiandae nihil tempore. Assumenda possimus ipsum neque totam. Aliquam id corrupti id quia consequatur exercitationem id. Voluptas vero autem voluptatibus molestiae at. Quia maiores earum vel est dolores sit sed necessitatibus. Vel fugiat minus adipisci odit sequi. Est reprehenderit et aut quia aut nemo earum. Vitae cupiditate dicta qui saepe. Porro aut quod aut optio ipsa. Omnis error quia commodi quasi.