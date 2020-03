Delmenhorst . Die Ausbreitung des Coronavirus beeinflusst einige Bereiche des öffentlichen Lebens in Delmenhorst. Während Veranstaltungen überwiegend wie geplant stattfinden, wird in Bus und Bahn verstärkt auf Hygiene gesetzt und das Thema Kurzarbeit beschäftigt Unternehmen.

