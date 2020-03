Delmenhorst. Ein 33-jähriger Delmenhorster ist seit vergangenem Freitag in Untersuchungshaft. Der Mann, der ein Messer und eine selbstgebaute Waffe dabei hatte, soll in der Douglas-Filiale an der Langen Straße versucht haben mehrere Gegenstände zu stehlen.

Die Delmenhorster Polizei hat den 33-Jährigen am Freitagnachmittag vorläufig festgenommen. Der Beschuldigte ist dringend verdächtigt, zuvor einen schweren räuberischen Diebstahl verübt zu haben, heißt es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Oldenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Beschuldigte gegen 16.25 Uhr die Filiale in der Delmenhorster Fußgängerzone. Dort nahm er zwei Parfüms im Gesamtwert von rund 140 Euro sowie einen Parfumtester an sich und wollte die drei Gegenstände vorne unter seinem T-Shirt verstecken, um ohne zu bezahlen das Geschäft zu verlassen, so die Staatsanwaltschaft.

Zeuge brachte Täter Boden

Als eine Mitarbeiterin sich dem Mann in den Weg stellte, schubste er sie mit Schulter und Ellenbogen zur Seite. Ein aufmerksam gewordener Zeuge konnte den Beschuldigten packen und zu Boden bringen. Am Boden liegend zeigte der 33-Jährige auf sein selbstgebautes „Nunchaku“ in der Jackentasche: eine traditionelle japanische Waffe aus zwei Holzstücken, die mit einer Kette verbunden sind. Weitere hinzugekommene Zeugen konnten dem Mann die Waffe sofort abnehmen. Außerdem hatte er ein Messer bei sich.

Aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Oldenburg beim Amtsgericht Oldenburg beantragten Haftbefehls befindet sich der Delmenhorster seitdem in Untersuchungshaft. Der Tatbestand des schweren räuberischen Diebstahls sieht laut Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Strafrahmen von nicht unter drei Jahren Freiheitsstrafe vor.