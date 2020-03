Delmenhorst. Schlager wie „Ich hab’ noch Sand in den Schuhen aus Hawaii“ und „Er hat ein knallrotes Gummiboot!“ sind noch immer auf vielen Partys gefragt. Im Riva wird am 14. März die nächste große Schlagerparty gefeiert.

Getanzt wird am Samstag, 14. März, ab 21 Uhr im Riva an der Weberstraße 10. Bereits zum fünften Mal findet die Schlagerparty „E Riva Espania“ in den Räumlichkeiten des Restaurants statt.

200 Gäste bei Premiere dabei

Schon als im Mai 2018 im Eventbereich des Riva erstmals die Schlager-Party stattfand, waren rund 200 Schlager-Fans mit vollem Herzen dabei. Für die Veranstalter war es ein voller Erfolg: „Schon die erste Auflage war der Hammer, die folgenden Partys standen dem in nichts nach“, sagt Riva-Chef Tarik Cirdi. „Die Stimmung war ausgelassen. Das ist auch für den 14. März garantiert.“

Tickets gibt es im Vorverkauf für acht Euro, an der Abendkasse kosten sie zehn Euro. Es gibt dabei auch einen Dresscode: „Bunt“, scherzt Cirdi.