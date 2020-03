Delmenhorst. Im Dezember soll sie unter der Trägerschaft der Lebenshilfe eröffnet werden und 105 Kindern einen Platz bieten. Die neue Kita an der Moorkampstraße hat in dieser Woche Richtfest gefeiert.

