Delmenhorst. Ins Kino gehen und dabei etwas Gutes tun – das ist am nächsten Sonntag, 15. März, möglich. Der Rotary Club Delmenhorst zeigt um 11 Uhr den Kultfilm „Blues Brothers“ mit John Belushi und Dan Aykroyd im Kino Maxx an der Weberstraße. Wir verlosen Karten.

