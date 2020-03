Delmenhorst. Die Kunsthalle Bremen würdigt in der Ausstellung „Some of my secrets“ ab März das Werk des 2013 verstorbenen Bremer Malers Norbert Schwontkowski. Und präsent ist dabei auch der Delmenhorster Johann Peter Eickhorst.

