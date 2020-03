„Wir sind in einer Phase, in der wir ernsthaft unsere Demokratie verteidigen müssen“ CC-Editor öffnen

Zieht es nach Afrika: Der aktuelle Leiter der VHS, Martin Westphal, verabschiedet sich. Foto: Kai Hasse

Delmenhorst. Vor ziemlich genau vier Jahren, am 1. März 2016, hat Martin Westphal seine Stelle als Leiter der VHS Delmenhorst angetreten. Nun geht er eine neue Stelle an – in der Entwicklungshilfe in Mali. Im Juni wird er dorthin reisen. Das dk hat Westphal zu seinen besonderen Themen, Politik und Gesellschaft, um ein paar Einschätzungen und Blicke in die Kristallkugel gebeten.