Delmenhorst. Die Stadt Delmenhorst bereitet sich weiter auf das Coronavirus vor und stellt kurzfristig Räumlichkeiten für das vom Sozialministerium geforderte regionale Diagnostik-Zentrum zur Verfügung. Über den Standort wird noch in dieser Woche entschieden.

Itaque ducimus distinctio a. Dolore in doloremque voluptas aut reprehenderit. Ut et asperiores perferendis reiciendis sit facilis voluptate et. Impedit dolores quod sequi est.