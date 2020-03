Feuerwehr rückt mit Großaufgebot zu Brand in Reetdachhaus in Altenesch aus CC-Editor öffnen

Da viele reetbedeckte Häuser in der Umgebung stehen, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an. Foto: Günther Richter

Lemwerder/Delmenhorst. Am Dienstagabend ist ein Feuerwehr in einem Reetdachhaus in Lemwerder-Altenesch ausgebrochen. Nun ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.