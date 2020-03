Ex-Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert kommt am 13. März für einen Vortrag ans Gymnasium an der Willmsstraße. Foto: dpa

Delmenhorst. „Voller Stolz“ kündigt das Gymnasium an der Willmsstraße den neuesten Vortrag in seiner Reihe „Begegnungen“ an: Am Freitag, 13. März, wird der ehemalige Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert im Willmsgymnasium zum Thema „Aktuelle Herausforderungen an die Politik“ sprecchen.