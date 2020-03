Hans-Christian Schröder (v.li., Delmenhorster Universitätsgesellschaft), Alana Gerigk (MPZ) und Ursel Reimers (Seniorenbeirat) zeigen sich überzeugt von der erweiterten Sprechstunde. Foto: Niklas Golitschek

Delmenhorst. Ob Facebook, Skype oder WhatsApp: In der "Make-IT"-Sprechstunde bietet das Medienpädagogische Zentrum (MPZ) in der Stadtbücherei Delmenhorst künftig drei neue Beratungen an. Damit will das Team eine weitere Zielgruppe erschließen.