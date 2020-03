Oldenburg meldet einen Corona-Fall. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Oldenburg. In Oldenburg ist am Dienstag ein weiterer Fall einer Corona-Infektion in Niedersachsen bestätigt worden. Der betroffene Patient (20) wurde isoliert und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Er wird medizinisch intensiv betreut und befindet sich nach Angaben der Behörden vor Ort klinisch in einem guten Zustand.