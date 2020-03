Daniel Kotulla von der Firma Petershagen walzt die neuen Wege auf der Burginsel. Foto: Melanie Hohmann

Delmenhorst. Die Burginsel, mitten in der Graft gelegen und einst Standort der Delmenhorster Burg, ist nicht nur ein historischer Ort der Stadt, sondern zugleich in Liebliingsplatz vieler Bürger der Stadt. Damit das so bleibt, laufen seit Dezember umfassende Sanierungsarbeiten. In zwei bis drei Bauabschnitten werden die Wege erneuert, aktuell ist der äußere Wegering dran.