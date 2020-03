Delmenhorst. Trotz einiger organisatorischer Schwierigkeiten hatte der TV Jahn Delmenhorst zumindest wirtschaftlich ein erfolgreiches Jahr 2019 hinter sich. Bei der Jahreshauptversammlung kündigte der Vorsitzende Uwe Raß für das kommende Jahr einen Generationenwechsel an.

