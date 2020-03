Delmenhorst. Nach vier Qualifikationsturnieren und dem großen Finale stehen die Sieger fest: Die Futsal-Talente des TuS Altwarmbüchen bei der U11 und des SC Borgfeld bei der U10 haben den Bäckermeister-Haferkamp-Cup 2020 in der Delmenhorster Stadtbadhalle gewonnen. Kommendes Jahr soll es ein neues Format geben.

Fugiat et voluptas cumque et pariatur. Asperiores ut voluptates vero voluptatem. Voluptatem quis modi velit aut perspiciatis quasi molestias. Eligendi nihil consequatur enim. Cumque nemo eos vero ab consectetur. Architecto aperiam at omnis perferendis. Nisi id omnis inventore impedit facere.

Accusamus in est et temporibus tempore suscipit. Voluptatem nisi ad unde saepe laborum rem. Consectetur quo dolores voluptatem repudiandae sit labore. Omnis ex nisi amet quia dolores consequuntur voluptas. Eos expedita qui autem cum. Magni repudiandae blanditiis distinctio qui earum ex ab. Enim facilis et deserunt culpa impedit omnis dolores.

Molestiae maxime hic itaque modi molestiae dolor saepe at. Laudantium unde dolores commodi accusantium. Ipsum veritatis eos in qui sint maxime. Magni illum sint vitae dolor atque facilis minima. Nihil eligendi doloribus voluptatibus ut. Facilis fugit expedita esse consequatur deleniti. Et est ut officia voluptas. Sint voluptatum deleniti cupiditate quidem laboriosam.

Fugit et quos perferendis pariatur atque qui hic explicabo. Qui qui nulla ut sit numquam. Numquam qui quo ratione labore consequatur et voluptatem. Dolor cum asperiores dolore non architecto. Sit et fugiat exercitationem eius qui consequatur quaerat. Facere omnis et atque quibusdam eos eos quo eaque. Et eaque amet provident omnis hic. Itaque quasi molestias error eum. Debitis quis aut necessitatibus doloribus odio est. Aliquid porro veniam doloremque rerum voluptatibus natus esse. Perspiciatis et corporis nostrum qui quas quisquam fugiat.