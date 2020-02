Über einen Liefertermin können wir keine Aussagen machen» steht auf einem Zettel, der an der Eingangstür einer Apotheke befestigt ist. Symbolffoto: Bernd Thissen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Delmenhorst / Ganderkesee. Das hiesige Ärztenetzwerk Curanexx richtet eine Botschaft an seine Patienten: „Wir verfolgen mit Aufmerksamkeit die Entwicklung und Ausbreitung des Coronavirus. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht vorherzusagen, welches Ausmaß die Erkrankung in Deutschland annimmt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Was raten die Ärzte?