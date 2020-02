Delmenhorst. Das Bürgerforum weist den wegen ihrer Ablehnung von Haushaltsmitteln für die Integrationsförderung von anderen Ratsmitgliedern – auch von den Mitgliedern der bisherigen Fraktionsgemeinschaft – „ausgeübten Druck“ auf die Ratsvertreterin des Bürgerforums, Kathrin Seidel, „sowie die Unterstellung von rechtem Gedankengut auf das Allerschärfste zurück“.

