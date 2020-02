Was kommt nach der Schule? Diese Frage stellt sich jedes Jahr für viele junge Menschen. Soll man eine Ausbildung oder ein Studium beginnen? Überhaupt – welches Berufsfeld ist das richtige? „Der Freiwilligendienst ist eine tolle Möglichkeit, Orientierung zu gewinnen und erste berufliche Erfahrungen zu sammeln oder für lebensältere Menschen bereits erworbene Kompetenzen einzubringen und zu erweitern“, heißt es vorab. Im FSJ und BFD können die Freiwilligen in viele interessante Berufsfelder hineinschnuppern und herausfinden, was sie in Zukunft machen wollen.