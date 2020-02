Fotoausstellung der „Natür-Lichter“ in Delmenhorster Volksbank CC-Editor öffnen

Neue Ausstellung in der Volksbank. Collage: Natür-Lichter

Delmenhorst. Besondere Einblicke in die bedrohte Natur: Die Volksbank Delmenhorst-Schierbrok präsentiert in ihrer Hauptstelle an der Mühlenstraße 146 eine neue Foto-Ausstellung. Unter dem Titel „Insekten – für uns lebenswichtig“ zeigt die Fotogruppe „Die Natür-Lichter“ großformatige Collagen zu diesem aktuellen Thema.