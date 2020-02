Willms-Schüler unterwegs in Polen CC-Editor öffnen

Sebastian Borchers vom „Polen-Mobil“ erklärt den Schülern die polnischen Zahlen von eins bis sechs. Foto: Thomas Cartier

Delmenhorst. Der Schüleraustausch am Gymnasium an der Willms Straße mit polnischen Schülern aus Jaworzno geht ins nächste Jahr. Dafür ist das sogenannte "Polen-Mobil" an die Schule gekommen, um die Schüler aufzuklären.