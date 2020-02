84-jährige Frau in Delmenhorst von Trickdieben bestohlen CC-Editor öffnen

Falsche Telefontechniker haben am Donnerstag eine Seniorin in Delmenhorst bestohlen. Symbolfoto: Gerd Schade

Delmenhorst. Vermeintliche Mitarbeiter eines Telefonanbieters haben am Donnerstag eine 84 Jahre alte Frau an der Koldinger Straße in Delmenhorst bestohlen.