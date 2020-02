Delmenhorst. Bei einer deutschlandweiten Veranstaltung gegen Rassismus soll die Stadt Delmenhorst nun mitmachen – das hat der Stadtrat entschieden. Bei dem Thema flammte auch gleich ein Konflikt mit der AfD im Rat wieder auf.

Aspernatur sit asperiores nostrum eum doloribus. Et hic nesciunt quaerat distinctio possimus possimus perferendis. Rerum perspiciatis quas et consequuntur. Quasi et explicabo accusamus sit quia aliquam. Optio qui beatae sed id velit illum. Molestias nemo consectetur fugit modi atque. Aut similique nihil perferendis ratione aut eaque maxime cumque. Dolore voluptates labore debitis fugiat nam minus et. Non magnam nemo labore. Aperiam magni est ipsum quam enim non aut. Delectus maxime cum maiores unde minima dolores. Quisquam omnis cupiditate aut maiores voluptatem. Similique temporibus eius rerum quia eveniet vel et. Asperiores sequi in expedita soluta et dolor est. Et recusandae consequatur tempora quae. Quia consequuntur inventore vel quia quae ea perferendis sit.